In urmatoarele zile, 17 județe din țara se vor confrunta cu un episod de vreme rece, cu ninsori abundente, depuneri de gheața și intensificari ale vantului. Cu aceasta ocazie Ministerul de Interne a mobilizat peste 11.000 de pompieri și polițiști pentru a interveni daca situația o va impune. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o […]