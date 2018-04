Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii, avertizand ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 km/h.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis noi atentionari Cod galben de intensificari ale vantului ce vor viza cea mai mare parte a Munteniei si Dobrogei, iar in noaptea de duminica spre luni si pe parcursul zilei de luni (2 aprilie) local si Oltenia si Transilvania, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare nowcasting cod galben de rafale si averse pentru judetele Calarasi, Ialomita, Braila si Buzau, valabila in urmatoarele ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila pe durata urmatoarei ore in localitati din judetul Harghita. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara. Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 09.00 si expira pe 01 aprilie, la ora 23.00.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara, informeaza Mediafax.Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 09.00 si expira pe 01 aprilie, la ora ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara. Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 9.00, si expira pe 01 aprilie, la ora 23.00. Incepand de sambata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atentionare de vant puternic, ploi si racire accentuata a vremii, valabila in 29 de judete din nordul, centrul si vestul tarii, incepand de sambata dimineata pana duminica seara, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in opt judete din zona Moldovei, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Iasi si Galati se va semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, in unele zone, temperaturile vor fi mult sub limita normala a acestei perioade. COD GALBEN in intervalul 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ;…

- Alerta meteo de ultima emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. Specialistii au emis o avertizare tip cod galben de furtuna pentru patru judete. Potrivit ANM, codul galben de furtuna este valabil...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, atentionare cod galben de ceata pentru sase judete din tara. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea este scazuta. Sunt sub atentionare cod galben de vant judetele Arad, Bihor, Caras-Severin si Timis. Vor fi intensificari ale vantului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni, la ora 10.00, o avertizare de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica. Intervalul de valabilitate este luni, 12 martie, ora 16 – miercuri, 14 martie, ora 08.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, temporar,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger si a emis, totodata, o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de intensificari ale vantului in sudul Banatului si in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, dar si ninsori in judetele Mehedinti si Gorj, valabila de luni seara de la ora 22.00.

- Un numar de 20 de judete intra marti seara sub Cod galben de ninsori abundente si viscol iar in restul regiunilor se vor semnala precipitatii si intensificari ale vantului pana joi dupa-amiaza, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). O informare meteo, valabila pentru intervalul 13…

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- La momentul de fata sunt in vigoare mai multe atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN transmise de catre specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie si valabile pentru mai multe judete din sud-estul tarii. In toate cazurile se anunta ca vantul sufla cu putere. Atentionarile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionare cod galben de vant in cinci judete din tara. In unele zone ninge, iar zapada asternuta va fi viscolita. Sunt sub atentionare cod galben de vant judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta. …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ploi si vant puternic, valabila in urmatoarele sase ore, in localitati din judetele Constanta si...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atenționare. Vizate sunt cinci județe, intre care și Bistrița-Nasaud, in care vor predomina ninsorile, iar vantul se va intensifica, ajungand pe crestele montante la 70 km/h.

- Peste 800 pompieri militari sunt pregatiți sa intervina in cele 8 județe vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, ora 18.00, pana maine, ora 17.00, in județele Bistrița-Nasaud, Botoșani,…

- Peste 800 de pompieri militari sunt pregatiți sa intervina in cele 8 județe vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare, potrivit unui comunicat de presa remis AMPRESS. Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, ora 18.00, pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN de ninsori abundente pentru 8 judete ale tarii, printre care si Neamt (zona de munte). Avertizarea este valabila in intervalul 8 februarie, ora 18:00 – 9 februarie, ora 17:00. “In intervalul menționat, in toate zonele de munte va ninge,…

- Admninistrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, un cod galben de ninsori valabil in Suceava și in alte șase județe din Nord, Nord-Estul și Centrul țarii. Va ninge puternic, iar in unele zone vantul va atinge la rafala aproape 70 de kilometri pe ora. Atenționarea meteorologica cod galben de ninsori…

- Meteorologii au emis un cod galben de ninsori abundente pentru regiunile din nordul, nord-estul și centrul țarii, atenționarea fiind valabila de joi, de la ora 18.00, pâna vineri, la ora 17.00. În intervalul menționat, în toate zonele de munte va ninge, iar în regiunile nord-estice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ninsori abundente in opt judete din nordul tarii, valabila din aceasta seara si pana vineri dupa-amiaza, informeaza AGERPRES . Judetele aflate sub avertizare sunt: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori valabila pana sambata dupa-masa. Meteorologii se așteapta la cantitați insemnate de precipitații și la intensificari de vant. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori abundente.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo valabila si pentru zona montana a judetului Prahova. Sunt asteptate intensificari ale vantului in sudul Banatului și in zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura In intervalul menționat, la altitudini de peste…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Administratia Nationalaa de Meteorologie (ANM), a emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi. Zona de munte din judetele Prahova, Arges,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vant puternic pentru sapte judete din zona montana si cod galben de viscol pentru alte 16 judete, pana sambata seara. In zonele vizate de atentionarea cu cod portocaliu, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic, pentru zona de munte a județului Alba, valabila sambata, intre orele 9.30 – 15.00. Potrivit meteorologilor, in zona montana, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h, iar pe…

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene periculoase in localitatile din judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, valabil in urmatoarele ore.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o...

- Alerta de fenomene periculoase in Romania pentru orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea. Vizate sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. Avertizarile se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata, chiciura si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in mai multe localitati din 13 judete.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata, chiciura si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in mai multe localitati din 13 judete.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare de cod galben pentru opt judete din sud-estul tarii unde vor fi intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite, intre orele 11.00 si 20.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare cod galben de ninsori viscolite si a restrans aria acestor fenomene la opt judete din estul si sud-estul tarii, pana la ora 20.00.

- Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au decis sa transmita o actualizare a atentionarii COD GALBEN emise in cursul zilei precedente. Este, practic, o restrangere a Codului galben, actualul mesaj fiind valabil incepand cu ora 11 si pana in cursul acestei seri, la ora 20. In acest…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de lapovița, ninsoare și viscol in multe zone ale țarii. In intervalul 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.…

- O avertizare de cod portocaliu de ninsoare, vant puternic și vicol va fi in vigoare de miercuri pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana joi, 18 ianuarie, la ora 20.00, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura vor fi vizate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, in zona de munte a județului Alba fiind vizate, marți, intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent și depuneri de polei Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se va depune strat…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vant puternic pentru Bucuresti si 15 judete printre care si Calarasi. Specialistii avertizeaza ca rafale vor avea viteze de 55-65km/h.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, valabile pana la ora...