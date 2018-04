Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul de Florii vine cu vreme capricioasa. ANM a emis avertizari meteo, valabile pana duminica seara, anunțand precipitații abundente, vant puternic și o scadere semnificativa a temperaturilor.

- Meteorologii anunta ca 29 de judete intra, sambata, la ora 9.00, sub cod galben de vant puternic si ploi abundente. Vantul va avea intensificari de pana la 75 de kilometri pe ora, mai puternic la munte, si vor fi averse insotite de descarcari electrice. Se vor inregistra cantitati de apa de 30-40 de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri seara o avertizare de tip COD GALBEN de intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica și racire accentuata duminica. Incepand din dimineața zilei de sambata, 31 martie, in Banat, Crișana, Maramureș, apoi și in cea…

- Vremea s-a incalzit in ultimele zile, iar romanii deja s-au pregatit sa petreaca de Florii in aer liber, insa natura nu pare sa țina cu ei. Meteorologii anunța pentru acest weekend o schimbare brusca de vreme, temparaturile scazand cu pana la 12 grade. Mai mult, a fost emis un cod galben de vant și…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara. Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 9.00, si expira pe 01 aprilie, la ora 23.00. Incepand de sambata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare cod galben de intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica, racire accentuata duminica pentru mai multe județe, printre care și Alba. Atenționarea intra in vigoare sambata, 31 martie, de la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate scazuta, valabile in Capitala si in alte sase judete, in orele urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in acest weekend, dupa expirarea codurilor de ninsori, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi chiar si cu 12 grade mai mici decat ar fi normal, urmand ca, de luni, vremea sa se incalzeasca treptat. "Sambata si duminica,…

- Temperaturile din aceasta saptamana vor fi scazute fata de perioada anterioara. De asemenea, meteorologii au emis cod galben de lapovita, ninsoare si vant intens, valabil de luni seara pentru sudul tarii pana marti la ora 15.00, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni o atenționare de vreme rea. In intervalul 19 martie – 20 martie, ora 20, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei și local se va depune ...

- Administrația Naționala de meteorologie a emis o noua avertizare cod galben pentru precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, strat de zapada local consistent, polei și intensificari ale vântului în mai

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala si alte sase judete. In Bucuresti, codul de polei este valabil pana la ora 11.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului,…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora 23:30. Potrivit meteorologilor, in judetele Prahova, Arges si Dambovita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata, valabila pe durata urmatoarelor ore, in localitati din trei judete situate in zona Transilvaniei.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant, ploi si descarcari electrice, valabila pe durata urmatoarei ore in judete din vestul t...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in 16 judete din Muntenia si Moldova, respectiv polei si precipitatii mixte in judetul Harghita.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei, valabile in zece judete din sudul tarii, in urmatoarele ore. 5 5 0 5 0 0

- Vestile rele despre verem nu par sa conteneasca. Pe langa faptul ca se anunta cateva zile cu temperaturi foarte scazute, meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de ninsori, una dintre ele – COD PORTOCALIU – vizand Bucurestiul si alte judete din sud. In prima faza, specialistii de la Administratia…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din întregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sâmbata noaptea și vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineața, scrie digi24.ro. „Într-adevar putem spune ca de data asta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Meteorologii anunta ca vremea se va strica, incepand de marti seara, urmand a se inregistra precipitatii insemnate, in cea mai mare parte a tarii, pana joi la pranz. De marti seara pana miercuri dimineata, 12 judete din partea de sud si sud-vest vor fi sub cod galben de ninsori abundente si se va depune…

- Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina scaderea vizibilitatii sub 200 si izolat sub 50 m, si, izolat,A conditii de…

- La momentul de fata sunt in vigoare mai multe atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN transmise de catre specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie si valabile pentru mai multe judete din sud-estul tarii. In toate cazurile se anunta ca vantul sufla cu putere. Atentionarile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o atenționare de ninsori indemnate cantitativ, in șapte județe. In intervalul 08 februarie, ora 18 – 09 februarie, ora 17, in toate zonele de munte va ninge, iar in regiunile nord-estice, nordice si centrale, treptat vor predomina ninsorile. Local in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa pentru 16 judete din sudul si estul tarii si, respectiv, Cod galben de vant puternic pentru zece judete din centrul si vestul tarii, valabile in urmatoarele ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vant puternic pentru sapte judete din zona montana si cod galben de viscol pentru alte 16 judete, pana sambata seara. In zonele vizate de atentionarea cu cod portocaliu, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140…

- Meteorologii au emis, sambata, noi atentionari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete si de vant puternic si ploi in alte patru, valabile pana la ora 21.00. Sapte judete vor fi sub atentionare cod portocaliu de viscol pana la ora 18.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata si chiciura care vizeaza 21 de judete din sudul, sud-estul, vestul si nord-estul tarii,...

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea. De asemenea, alte cinci judete din estul tarii sunt sub avertizare cod galben de vant puternic.…

- Partea de nord-vest a județului Alba și alte unsprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana vineri la ora 15.00, in Crisana, Maramures…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Avertizari COD PORTOCALIU si COD GALBEN de NINSORI, lapovita si vant puternic Meteorologii au actualizat avertizarile de cod portocaliu si cod galben. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea.…

- O avertizare de cod portocaliu de ninsoare, vant puternic și vicol va fi in vigoare de miercuri pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana joi, 18 ianuarie, la ora 20.00, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura vor fi vizate…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o atenționare de fenomene extreme in mare parte din țara. COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22. Astfel, in intervalul menționat…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata o avertizare de cod galben pentru mai multe județe din tara. Se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge și depași viteze de 60...70 km/h si ninsoare slaba

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.