Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare nowcasting cod galben de rafale si averse pentru judetele Calarasi, Ialomita, Braila si Buzau, valabila in urmatoarele ore.

- Porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea, inchise, duminica, din cauza vantului puternic, anunta Infotrafic. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13.00, judetul este sub cod galben de vant, cu rafale de 65 de kilometri la ora.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Constanta, din…

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite caracterizate prin ninsoare abundenta, intensificari susținute ale vantului, cu rafale de 50…60 km/h, temporar 60…70 km/h și perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitații, in urma monitorizarii situației operative,…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca, de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Administrația Naționala de meteorologie a emis o noua avertizare cod galben pentru precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, strat de zapada local consistent, polei și intensificari ale vântului în mai

- Vantul puternic, ploaia inghetata si ninsorile au creat probleme in judetul Bistrita-Nasaud, mai multi copaci fiind doborati, iar aproximativ 5.600 de gospodarii fiind afectate de lipsa de electricitate, potrivit datelor comunicate duminica dupa-amiaza de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- Circulatia feroviara este oprita marti seara intre Predeal si Brasov, dupa ce doi copaci au cazut peste firele de contact si le-au rupt, in zona Timisul de Sus, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Regionalei CFR Brasov, Ioan Pintea.''Firele de contact de pe ambele sensuri de mers au fost…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Uber lanseaza in Bucuresti UberGREEN, un nou serviciu cu masini 100% electrice, cu 0 emisii de carbon. Serviciul pilot incepe cu 20 de masini Renault Zoe si isi propune ca cel putin 10.000 de oameni sa foloseasca serviciul pana la finalul lunii aprilie.

- Unele școli ramân închise și miercuri, din cauza gerului și-a ninsorii, în doua județe. În celelalte zone vizate de Cod Portocaliu sau Galben de viscol și ger cursurile se supenda doar marți.

- In ciuda temperaturilor negative din aceasta perioada a anului, furnizorul de energie electrica, Electrica SA, se incapațaneaza sa lase sute de locuințe fara curent. Dupa ce mai multe localitați din județ sunt afectate azi (26 februarie) de pana de curent, situația nu va fi cu mult mai altfel nici marți,…

- CFR Calatori a anuntat ca in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. ...

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant puternic pentru doua județe din sud-vestul țarii, acolo unde viteza la rafala ar putea depasi 100 de kilometri pe ora. IGSU face apel la populatie sa ramana in spatii inchise care asigura...

- Guvernul vrea sa amplaseze o mie de stații de incarcare cu combustibili alternativi in urmatorii ani, potrivit unei strategii guvernamentale. Aceasta prevedea construirea de ”benzinarii electrice” și stații de incarcare cu gaz comprimat și trebuia sa fie aprobata in ședința de ieri a Executivului, dar…

- PROBLEME…Dupa mai bine de 12 ore de ninsoare continua, judetul Vaslui a fost acoperit cu un strat consistent de zapada. Pentru agricultori, zapada a venit ca o mana cereasca, dar pentru drumari caderile de zapada au devenit un adevarat cosmar. Daca pe drumurile judetene, nationale si europene s-a circulat…

- MOL Romania, al treilea operator de benzinarii din Romania, a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul unei benzinarii din Capitala. ”Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50…

- Cel putin noua copaci s-au rupt in municipiul Focsani in aceasta noapte din cauza ninsorii si a lapovitei, crengile rupte nu au facut victime, dar au avariat cinci masini, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Forța naturii este nebanuita! Mai multe masini au fost avariate in orasul Focsani, miercuri seara, dupa ce opt copaci s-au prabusit din cauza vantului si a zapezii, fiind nevoie de interventia pompierilor.

- ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației pentru un Opel Vectra este de 1.823 de lei, in vreme ce licitația pentru un Fiat Marea pornește de la 1.230 de lei. Ce se intampla cu Formularul 600 din martie.…

- Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație in luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care incep de la 1.000 de lei. ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației…

- Fostul sef de stat al Romaiei Traian Basescu a declarat ca Igor Dodon s-ar fi speriat ca in Republica Moldova a inceput un curent unionist puternic, de aceea presedintele moldovean a afirmat ca unirea inseamna razboi civil.

- Meteorologii au emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi.

- Administratia Nationalaa de Meteorologie (ANM), a emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi. Zona de munte din judetele Prahova, Arges,…

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vânt puternic, pentru județul ClujAvertismentul este valabil, sâmbata, pâna la ora 15.00, fiind vizata zona de munte a județului.Se vor semnala intensificari temporare ale vântului care…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic, pentru zona de munte a județului Alba, valabila sambata, intre orele 9.30 – 15.00. Potrivit meteorologilor, in zona montana, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h, iar pe…

- O cercetare D&D Research citata de businessmagazin.ro a analizat percepția romanilor asupra costului vieții din orașul și cartierul in care locuiesc corelat cu venitul lor. Analiza a ajuns la concluzia ca orașele cu cel mai ridicat cost al vieții sunt Reșița, Alexandria, Vaslui, Focșani, Piatra Neamț Satu-Mare,…

- In cel mult patru ani, judetul Brasov ar putea avea 500 de statii de alimentare pentru masini electrice, sustine deputatul PSD Viorel Chiriac. El a precizat ca Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finantarea acestor statii, pentru ca, pana in 2021, la reteaua electrica nationala sa fie…

- Moldova se afla si astazi sub avertizare cod galben de vant, valabil pana la ora 12:00. Potrivit reprezentantilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vantul va sufla cu o viteza de peste 70 de kilometri pe ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare de cod galben pentru opt judete din sud-estul tarii unde vor fi intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite, intre orele 11.00 si 20.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare cod galben de ninsori viscolite si a restrans aria acestor fenomene la opt judete din estul si sud-estul tarii, pana la ora 20.00.

- "Nu am ieșit la protest pentru ca sunt ONG-ista, nu fac politica și indiferent de cine a fost la guvernare, eu mi-am obținut nevoile și drepturile pentru copiii mei, cu pumnul! Nu a existat niciun ministru care sa faca ceva pentru noi pentru ca ii pasa. Și nici nu va exista. Așa ca indiferent…

- Lucrarile de remediere a defecțiunilor provocate rețelelor electrice de precipitațiile și vantul puternic din data de 17-18 ianuarie și de reluare a serviciului de livrare a energiei electrice continua neincetat.

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Dupa câteva ore de COD PORTOCALIU, imaginile din Constanța te lasa fara cuvinte. Copaci scoși din radacina, panouri smulse de vânt, mașini avariate, crengi rupte, chiar și un semafor smuls de vânt și aruncat într-o intersecție, toate acestea au fost doar câteva incidente…

- Doua masini care erau parcate intr-o piata dezafectata din municipiul Galati au fost avariate de un acoperis metalic care s-a prabusit peste ele din cauza vantului puternic. Cele doua masini, un autoturism si un microbuz, erau parcate intr-o piata dezafectata din cartierul Micro 40. Din cauza vantului…

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic...

- Din cauza condițiilor meteorologice, mai multe localitați din județul Argeș au ramas fara curent electric. Localitațile aflate in intuneric sunt urmatoarele: Șuici, Salatrucu, Rucar, Arefu, Cotmeana, Morarești, Bradu, Moșoaia. Sunt afectate 5 linii de ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o atenționare de fenomene extreme in mare parte din țara. COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22. Astfel, in intervalul menționat…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Ninsoarea care a cazut marți dupa-amiaza a acoperit șoselele cu un strat de cațiva centimetri de zapada, iar pana la primele incidente in trafic nu a fost decat un pas. Un șofer a derapat cu un Ford in jurul orei 15, intre localitațile Santioana și Taga, din cauza drumului alunecos și a neadaptarii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari de cod galben de vant, valabile pentru judetele Constanta, Tulcea si Caras-Severin, iar porturile maritime, din judetul Constanta raman inchise

- Directorul general al General Motors Co, Mary Barra, a facut o promisiune indrazneata investitorilor ca producatorul de automobile din Detroit va face bani din vanzarea de masini electrice pana in 2021, scrie Reuters.

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Forfota mare in sate. Gospodarii taie porcul pentru Craciun, din care femeile vor pregati bucate alese. In familia Galben din satul Sloveanca, raionul Sangerei, nu se fac abateri de la traditie. Pentru Vasilica, astazi, a fost cea mai trista zi.