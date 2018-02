Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi.

- Meteorologii au emis, sambata, noi atentionari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete si de vant puternic si ploi in alte patru, valabile pana la ora 21.00. Sapte judete vor fi sub atentionare cod portocaliu de viscol pana la ora 18.00.

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vânt puternic, pentru județul ClujAvertismentul este valabil, sâmbata, pâna la ora 15.00, fiind vizata zona de munte a județului.Se vor semnala intensificari temporare ale vântului care…

- Meteorologii au emis o atenționare de COD GALBEN de viscol. In zona montana, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h, iar pe creste va depași temporar 90 km/h. La peste 1800 m va ninge viscolit. Atenționarea este valabila sambata incepand cu ora 9.30 și pana la ora 15.00.

- Meteorologii au prelungit codul galben de gheata fragila. Astfel, avertizarea emisa pentru intreg teritoriul tarii va fi valabila pina la 9 februarie curent. In legatura cu incalzirea vremii, in perioada 30 ianuarie - 9 februarie, in riurile si bazinele acvatice din tara, se prognozeaza distrugerea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare cod galben de ninsori viscolite si a restrans aria acestor fenomene la opt judete din estul si sud-estul tarii, pana la ora 20.00.

- Meteorologii au emis, duminica, o noua atenționare meteorologica cod galben de ninsoare și viscol valabila pana luni seara pentru mai multe zone din țara. Printre județele vizate se numara și Buzaul. Potrivit avertizarii, incepand de luni dimineața, de la ora 05.00 și pana luni seara, la ora 22.00 vor…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea. De asemenea, alte cinci judete din estul tarii sunt sub avertizare cod galben de vant puternic.…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Avertizari COD PORTOCALIU si COD GALBEN de NINSORI, lapovita si vant puternic Meteorologii au actualizat avertizarile de cod portocaliu si cod galben. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea.…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Meteorologii au emis pentru noaptea de 17 spre 18 ianuarie avertizare cod galben de precipitatii sub forma de ploaie si lapovita, pentru intreg teritoriul tarii. Local, pe drumuri se vor forma troiene, iar vantul nord-vestic va sufla cu intensificari de pana la 15-18 m/s, transmite IPN.

- Meteorologii au emis o avertizare de cod Galben de lapovița și ploaie pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta va intra in vigoare in noaptea de miercuri și va fi valabil pana joi, 18 ianuarie.

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari, informeaza...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atenționare meteorologica cod galben de ninsori însemnate cantitativ și viscol pentru aproape jumatate de țara, valabila de marți, ora 17.00, și pâna miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi însemnate…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vreme rea in zona montana a județului Alba. Astfel, in intervalul 16 ianuarie, ora 17:00, pana pe 17 ianuarie, ora 20:00, se vor inregistra ninsori insemnate cantitativ, vant puternic, precum și polei. Potrivit ANM, ninsorile vor fi insemnate cantitativ…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata,…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Meteorologii au anunțat fenomene periculoase in aceasta noapte. Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru seara de 8 Ianuarie, cod galben de ceața. Acesta vizeaza aproximativ 17 județe din țara și este valabil pentru unele pana la ora 2:00.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow.

- Meteorologii au emis avertizari cod galben de vant puternic pentru patru judete si de ceata pentru alte patru. In judetele Maramureș și Bistrița-Nasaud se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata un cod galben de ploi și vant puternic in Constanța și alte doua județe. Atenționarea nowcasting este valabila in orele urmatoare. Pana la ora 11:00, in judetele Constanta si Tulcea vantul va sufla cu putere și va atinge la rafala viteze…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de vant puternic pentru judetele Sibiu, Bistrita-Nasaud, Maramures si Prahova, si respectiv de ceata pentru judetul Vrancea. Astfel, codul galben de vant puternic pentru zona de munte a judetului Prahova ramane valabil pana la ora 17.00, in acest…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de vant puternic pentru judetele Sibiu, Bistrita-Nasaud, Maramures si Prahova, si respectiv de ceata pentru judetul Vrancea. Astfel, codul galben de vant puternic pentru zona de munte a judetului Prahova ramane valabil pana la ora 17.00, in acest…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Meteorologii au emis luni avertizari Cod Galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, valabil pana la pranz. De asemenea, in judetele Cluj, Salaj si Caras-Severin este semnalata ceata care va reduce ...

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben de ninsori si vant puternic emise duminica pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Dolj, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va avea intensificari ce pot depasi la rafala 100 de kilometri pe ora. Codul galben pentru zona de…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de ninsori si vant puternic emise duminica, pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Dolj, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri,...

- Meteorologii au emis duminica avertizari cod galben de ninsori si vant puternic pentru zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Neamt, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita....

- Desi progozele meteo anuntau o vreme aproape blanda de sarbatori, se pare ca lucurile nu stau chiar asa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța cod galben de ninsori și vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din județele Mehedinți, Gorj si Valcea, transmite . In Caraș-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri ...

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras-Severin este instituit cod portocaliu.

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare nowcasting Cod galben de viscol pentru zonele de munte ale judetelor Vrancea, Bacau, Neamt si Suceava, valabila pana la ora 17:00. Conform...

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de vreme rea, valabil pentru mai multe județe din țara, inclusiv Clujul.Avertismentul este valabil în intervalul 15 decembrie, ora 18.00 - 16 decembrie, ora 14.00.În intervalul menționat aria ploilor se va extinde în…

- Meteorologii au emis in urma cu putin timp un cod galben de vreme rea, valabil in perioada imediat urmatoare. Vantul va sufla cu putere, si va atinge la rafala 55-65 km/h, iar la munte vantul va sufla si cu 80-90 km/h. Codul galben de vant a intrat in vigoare de la ora 14.00 si este […] The post Cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 08.00 – 14.00, vestul țarii se afla sub cod galben de vreme rea. “Fenomene avertizate: intensificari…

- Meteorologii au actualizat informarea meteo si au emis cod galben de vreme rea. Potrivit ANM, informarea meteo vizeaza precipitatii mixte in vest, nord si centru, ninsori la munte, intensificari ale vantului si este valabila in intervalul 09 decembrie, ora 11.00 ndash; 10 decembrie, ora 20.00.Conform…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Toate porturile constantene au fost inchise, joi, din cauza vantului puternic. Judetul Constanta se afla sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 17.00. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza vantului puternic, toate porturile constantene, respectiv Constanta Nord, Constanta…

- Meteorologii au emis o atenționare de cod galben de vant și viscol valabil și pentru sudul județului Alba, valabil joi intre orele 06.00-22.00. La munte vantul se va intensifica treptat, cu rafale ce vor depași 70…80 km/h. La altitudini mari vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20. Astfel, o avertizare cod galben de ploi si vant puternic intra…

- Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București ce vizeaza ploi insemnate cantitativ, acumulari de apa de 30-35 de litri/metrul patrat și vant puternic. “Incepand de luni (27 noiembrie) și pana in dupa-amiaza zilei de marți (28 noiembrie) va ploua continuu și…

- Meteorologii au emis, sambata seara, o avertizare cod galben de ceata pentru mai multe zone din opt judete ale tarii, fiind anuntata ceata densa ce va scadea vizibilitatea chiar si sub 50 de metri. In unele zone se va semnala, de asemenea, burnita. Potrivit meteorologilor, sambata, de la ora…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare now casting cod galben de ceata valabil in intervalul ora 8:00 pana la ora 10:00 in judetele Constanta si Tulcea. Potrivit ANM in Dobrogea se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si, izolat, sub 50 m ...

- COD GALBEN. Valabil de la : 22-11-2017 ora 5:30 pana la : 22-11-2017 ora 10:00 In zona : Județul Prahova: Zona de munte;Județul Arges: Zona de munte;Județul Dambovita: Zona de munte; Se vor semnala : la peste 1900 m vor fi intensificari ale vantului ce vor depași 80 km/h viscolind…

- ANM, informare meteo de NINSORI. Informarea meteo intra in vigoare la ora 03:00 și va expira miercuri, la ora 18:00. ANM, informare meteo de NINSORI. ”In intervalul mentionat, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertazari vreme rea valabila pentru urmatoarele ore. COD GALBEN Interval de validitate: 2017-Nov-13 12:15 -> 2017-Nov-13 15:00 Fenomene meteorologice...