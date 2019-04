Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineata atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in orele urmatoare, in judetele Sibiu si Caras-Severin potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in localitatile Talmaciu, Selimbar si Boita din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod portocaliu de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara, fiind anunțate intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 120 km/h. Vantul puternic va fi insoțit și de ninsoare viscolita, codul portocaliu fiind…

- O buna parte din țara se afla, pana maine, la ora 16.00, sub avertizare cod galben de vant și vijelii. Pana acum, in județul Arad au fost raportate mai multe incidente provocate de vantul puternic. Astfel, pe strada Nicolae Daraban din Arad un nuc a cedat in fața vantului puternic, s-a rupt și a cazut…

- O atenționare de Cod galben de cant puternic și ceața a fost emisa, sambata seara, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru mai multe localitați. Alerta este valabila in aceasta noapte, pana la ora 5.00.

- Judetele Bihor, Timis, Arad, Caras-Severin si Sibiu sunt sub avertizare cod galben de vant puternic, emisa de ANM pana sambata la ora 17.00 in cazul primelor patru si pana la 14.00 in cazul Sibiului. Alte patru județe sunt sub cod galben de ceața, scrie Mediafax.ANM a emis o avertizare nowcasting…

- Meteorologii au lansat, astazi, un cod galben de vreme severa imediata pentru județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Bihor, anunțand intensificari locale ale vantului, cu viteze care vor atinge la rafala 60 – 75 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 75 -85 km/h. In județul Timis sunt vizate localitațoșe …

- Din Bihor la Arad, apoi in Timiș. Este traseul pe care a fost transmis virusul pestei porcine africane in vestul tarii. Totul a pornit de la o tranzactie cu purcei care au murit in serie dupa ce au fost cumparati fara acte si verificari veterinare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit joi atentionarile nowcasting Cod galben de precipitatii mixte, polei si ceata, valabile in sapte judete din Transilvania si Dobrogea, relateaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:30, in judetele Bihor, Arad, Timis, Maramures (zona…