- Agenția Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod galben de vreme severa imediata in județele Bihor, Hunedoara, și Timiș. Avertizarea se refera la averse de ploaie ce vor cumula local 25…30 l/mp, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In Hunedoara vor fi afectate zonele…

- Intreg vestul tarii se afla sub cod galben, potrivit unui comunicat emis de Administratia Nationala de Meteorologie. Alerta vizeaza judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor si Hunedoara si sunt asteptate averse de 20-25 l/mp, dar si descarcari electrice. Fenomenele asociate codului galben sunt intensificari…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vreme severa imediata in județele Arad și Timiș, fiind anunțate frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, avertizare valabila pana la ora 17.00. Printre fenomenele meteorologice așteptate se numara frecvente…

- Administrația Naționala de Meteorologie, prin Centrul Meteorologic Banat-Crișana, a emis un cod galben de fenomene meteo periculoase. Avertizarea se refera la „frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și averse care vor cumula 20…25 l/mp”. Sunt vizate zone din județele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dupa-amiaza o atenționare cod portocaliu de ploi și vijelii pentru județul Arad și alta cod galben pentru noua județe din țara. COD PORTOCALIU de FURTUNI și descarcari electrice – valabil de la: 17-07-2018 ora 17:30 pana la: 17-07-2018…

- Vremea rea se mentine in unele parti din vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou cod galben de vreme severa, care vizeaza judetele Mures si Arad, care intra in vigoare astazi, in intervalul orar 13.35 – 15.00. Se anunta averse ce vor cumula 25 – 30 l/mp, intensificari de…

- Vești proaste aduse de meteorologi. Sunt anunțate ploi in aceste doua zile de weekend in vestul țarii. De altfel, in aceasta dimineața, a fost emisa și o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana la ora 11.00, pentru județele Timiș, Hunedoara, Arad și Caraș-Severin. Sunt așteptate frecvente…

- Vremea o ia razna in acest sfarșit de saptamana, in vestul țarii. Meteorologii anunța ca de maine și pana luni seara vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Administrația Naționala de Meteorologie a emis și o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pentru o parte din județele Timiș…