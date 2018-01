Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineata, noua judete sunt sub avertizare de cod galben de ceata si vant puternic. Se vor semnala urmatoarele fenomene meteo: ceata care determina reducerea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

- Unirea Principatelor nu putea trece neobservata nici la CFR. Cei de la Caile Ferate Romane au pastrat traditia de anul trecut si, impreuna cu calatorii, au pornit cu trenul Unirii spre Iasi....

- O mare parte din tara a fost paralizata de ninsorile cazute pana aseara. Cateva efecte ale caderilor de zapada si viscolului sunt un mort, drumuri blocate, localitati fara apa si mii de locuinte fara energie electrica.

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Vremea rea face prapad si in Baragan. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcastingc Cod galben de vant puternic, valabile in sapte judete din Muntenia, in urmatoarele ore.

- Cetațenii a 33 de state din America de Sud, America Centrala și Asia vor putea vizita Moldova fara a fi obligați sa obțina viza. Decizia a fost aprobata la sedinta de ieri a Guvernului. Aceste țari au in prezent un regim liberalizat de vize cu statele Uniunii Europene.

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17-18 ianuarie 2018, se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis coduri PORTOCALIU si GALBEN, de ninsori masive si viscol, pentru judetul Neamt. CODUL PORTOCALIU este valabil in intervalul 18 ianuarie, ora 1:00 – 18 ianuarie, ora 17:00, fiind vizate județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasa a…

- Meteorologii au emis pentru noaptea de 17 spre 18 ianuarie avertizare cod galben de precipitatii sub forma de ploaie si lapovita, pentru intreg teritoriul tarii. Local, pe drumuri se vor forma troiene, iar vantul nord-vestic va sufla cu intensificari de pana la 15-18 m/s, transmite IPN.

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vreme rea in zona montana a județului Alba. Astfel, in intervalul 16 ianuarie, ora 17:00, pana pe 17 ianuarie, ora 20:00, se vor inregistra ninsori insemnate cantitativ, vant puternic, precum și polei. Potrivit ANM, ninsorile vor fi insemnate cantitativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, in zona de munte a județului Alba fiind vizate, marți, intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent și depuneri de polei Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se va depune strat…

- Duminica, in jurul orei 12.00, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu la un transformator de inalta tensiune din interiorul unui parc cu panouri fotovoltaice din satul Bogza, comuna Sihlea. Pentru localizarea și lichidarea incendiului,…

- Panica la Centrul de plasament Antonio, din Constanța, unde 15 pompieri cu doua autospeciale intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea orfelinatului. Potrivit ISU Dobrogea, cei 63 de copii din centru sunt in afara pericolului.

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vant puternic pentru Bucuresti si 15 judete printre care si Calarasi. Specialistii avertizeaza ca rafale vor avea viteze de 55-65km/h.

- Cetatenii moldoveni pot vizita fara viza 110 tari, Moldova ocupand in acest sens locul 48 in clasamentul pasapoartelor. In 2017, tara detinea o pozitie inferioara, clasandu-se pe locul 54. Cifrele sunt prezentate de catre expertul IDIS Viitorul, Rosian Vasiloi, pe blogul sau, cu trimitere la Indicele…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin. Astfel, intra sub incidenta...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow.

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de vant puternic pentru judetele Sibiu, Bistrita-Nasaud, Maramures si Prahova, si respectiv de ceata pentru judetul Vrancea. Astfel, codul galben de vant puternic pentru zona de munte a judetului Prahova ramane valabil pana la ora 17.00, in acest…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de vant puternic pentru judetele Sibiu, Bistrita-Nasaud, Maramures si Prahova, si respectiv de ceata pentru judetul Vrancea. Astfel, codul galben de vant puternic pentru zona de munte a judetului Prahova ramane valabil pana la ora 17.00, in acest…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 15:00 – 22:00, vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in opt judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor trei ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila de astazi, de la ora 17.00 pana la ora 23.00.Astfel, in zona montana inalta, din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța cod galben de ninsori și vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din județele Mehedinți, Gorj si Valcea, transmite . In Caraș-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00 a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari ale vântul și ninsori viscolite în zona montana înalta, precipitații mixte și polei, pentru perioada 23 decembrie, ora 02 - 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sâmbata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Timiș și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 14.00 – 18.00, cele doua județe sunt sub cod galben de vant puternic. Vantul se va intensifica treptat, la rafale va atinge…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 08.00 – 14.00, vestul țarii se afla sub cod galben de vreme rea. “Fenomene avertizate: intensificari…

- Cod galben de viscol, la munte Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod galben de viscol, valabila în zone montane din trei judete aflate în Transilvania, respectiv în doua judete din Moldova. Potrivit meteorologilor, pâna la ora…

- Sudul Olteniei, al Munteniei si al Dobrogei va fi spulberat de vant puternic duminica, 10 decembrie, rafalele ajungand la 70 km/h. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vreme rea pentru majoritatea judetelor tarii, la munte fiind anuntate ninsori viscolite.

- Premierul Mihai Tudose a mers, sambata, la MAI, unde a avut discutii cu ministrul Carmen Dan privind starea pregatirea pentru vreme rea. Șeful Guvernului a afirmat ca a rugat politistii sa actioneze preventiv pentru ca oamenii sa nu ramana inzapeziti. Sambata și duminica e cod galben de vant puternic…

- Intenția președintelui Igor Dodon de a-l declara persona non grata in R. Moldova pe Traian Basescu este criticata de deputatul de la București, Constantin Codreanu, membru al Partidului Mișcarea Populara, condus de fostul șef de stat de peste Prut. „Se pare ca vizita noastra, de Ziua Naționala a Romaniei,…

- Fenomenele meteo specifice iernii isi vor face simtita din plin prezenta in mai multe regiuni din tara, in orele urmatoare. Regiunile in cauza se afla sub incidenta mai multor atentionari nowcasting COD GALBEN emise dinspre ANM. Una dintre acestea, ce vizeaza zona de munte a judetului Suceava, este…

- Deși in R. Moldova este interzis importul de carne din Ucraina incepand cu 25 octombrie 2016, moldovenii continua sa fenteze interdicția. Astfel, timp de un an și o luna, cetațenii R. Moldova au incercat sa introduca ilegal in R. Moldova peste 8,2 tone de carne din țara vecina, unde este epidemie de…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o noua informare meteorologica de ninsori si vant puternic valabila pentru toate judetele din Moldova. Potrivit acesteia, din dimineața zilei de duminica (3 decembrie) aria precipitațiilor se va extinde treptat și va cuprinde cea mai mare parte…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ninsori și viscol in zonele montane din 14 județe aflate in Moldova, Muntenia și Transilvania, incepand de sambata dimineața, respectiv o informare de ploi,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Paisprezece judete vor fi sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane, de sambata dimineata. De asemenea, meteorologii au transmis si o informare de ploi, precipitasii si vant puternic pentru majoritatea zonelor tarii, incepand de vineri seara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atenționare Cod galben de ninsori și viscol in zonele montane din 14 județe aflate in Moldova, Muntenia și Transilvania, incepand de sambata dimineața, respectiv o informare de ploi, ninsori și vant ...

- Meteorologii au emis, joi dimineata, o atentionare Cod portocaliu de viscol pentru zonele de munte ale judetelor Hunedoara si Caras-Severin si doua atentionari Cod galben de ceata pentru zonele joase ale judetelor Vrancea, Bacau, Neamt, Suceava si, respectiv, de intensificari ale vantului pentru judetul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20. Astfel, o avertizare cod galben de ploi si vant puternic intra…

- Vreme rea pune stapanire pe Baragan. De luni dupa-amoaza, ploile abundente si vantul puternic vor fi la putere. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de cod galben pentru mai multe judetese din sud-estul tarii, printre care si Ialomita.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa in trafic, valabila in trei judete din Moldova, in ur...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa in trafic, valabila in trei judete din Moldova, in urmatoarele doua ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Iasi, Vaslui si Botosani, inclusiv…

- Partidul Democrat din Moldova (PDM) a venit cu o reactie la acuzatiile Maiei Sandu, conform carora Vlad Plahotniuc ar fi uzurpat puterea de stat. Democratii sustin ca liderul PAS trebuia sa vorbeasca despre „uzurpare cand era reprezentant de frunte al PLDM, cand Vama si Fiscul terorizau businessul si…

- Cetațenii R. Moldova apeleaza tot mai mult la sistemul de plați online, iar din 2013, atunci cand a fost lansat Serviciul guvernamental de plați electronice MPay, și pana in prezent au efectuat peste șase milioane de tranzacții. Cele mai accesate e-servicii dupa numarul tranzacțiilor sunt serviciile…

- Cetațenii R. Moldova se informeaza cel mai des pe internet și din emisiunile televizate. Cel puțin, așa arata datele sondajului efectuat de International Republican Institute (IRI). Chiar daca numarul cetațenilor care se informeaza de pe rețeaua de socializare Odnoklassniki este in scadere fața de luna…

- Cetațenii moldoveni care muncesc peste hotare aleg din ce în ce mai mult Uniunea Europeana, evitând Rusia, scrie paginaderusia.ro Dovada o reprezinta moneda dominanta a remitențelor trimise de lucratorii din Moldova. Conform datelor oficiale ale autoritaților de la Chișinau,…

- Cetațenii R. Moldova aflați la munca peste hotare au trimis acasa, in trimestrul trei din anul curent, 320,52 de milioane de dolari, cu 9,1 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Transferurilor din CSI le-au revenit 36,5 la suta din total, in descreștere cu 3,2% cumparativ cu iulie-septembrie…