Stiri pe aceeasi tema

- Programul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, pe 28 februarie In conformitate cu prevederile articolului 4 din Regulamentul de organizare a barajului de promovare in Liga 3, editia 2018-2019, Departamentul Competitii al FRF anunta ca tragerea la sorti pentru stabilirea jocurilor de baraj…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pe durata urmatoarelor ore, in localitati din judetul Sibiu si in judetul Caras-Severin.

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori abundente și viscol in mare parte a țarii, valabila de marti seara, de la ora 20.00, pana joi la ora 11.00. De marti seara pana miercuri dimineata, 12 judete din partea de sud si sud-vest vor fi sub cod galben de ninsori abundente si se va depune un strat consistent…

- Meteorologii au emis cod galben de vant in mai multe județe din țara, valabine pana in seara zilei de miercuri. Astfel, in zonele de munte ale județelor Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș, pana la ora 19:00 se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 90 – 100 km/h. In județul Hunedoara…

- Administratia Nationalaa de Meteorologie (ANM), a emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi. Zona de munte din judetele Prahova, Arges,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari meteorologice Cod galben de intensificari ale vantului pentru 16 judete, valabile in orele urmatoare. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari meteorologice Cod galben de intensificari ale vantului pentru 16 judete, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Arges si Dambovita se ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting de vreme rea. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori și ceața densa. Sub avertizare de cod galben se afla noua județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari…

- Noua judete sunt, luni dimineata, sub avertizare cod galben de ceata sau vant puternic. Avertizarea nowcasting cod galben de vant emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila in judetele Prahova, Arges, Dambovita si ...

- Astazi, 22.01.2018, nu este inchis niciun sector de drum national sau autostrada din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi de pe raza judetelor Dolj, Caras - Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita,…

- Ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi de pe raza judetelor Dolj, Caras – Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Hunedoara, Timis, Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Alba, Neamt, Suceava, Botosani, Bacau…

- A number of 22 counties in Muntenia, Transylvania, Moldova and Dobrogea are under a code yellow alert for snow and blizzard on Monday, according to the National Meteorological Administration (ANM). So, until Monday, 11:00 am, 14 counties, namely Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea…

- Precipitatii si ninsoare Judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dâmbovita si Prahova se afla pâna la ora 11:00 sub cod galben de ninsoare. Totodata, va intra în vigoare…

- Vremea se inrautateste in jumatatea de sud a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii atentioneaza ca vremea se înrautateste în jumatatea de sud a tarii, unde precipitatiile se extind si vântul bate tot mai tare. Meteorologul de serviciu Mirela Polifronie: Informarea meteorologica…

- Pana pe 22 ianuarie, ora 22:00, precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice, si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10-15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30-35 l/mp. Pana…

- In perioada 21 ianuarie ora 20.00 - 22 ianuarie ora 11.00 sunt anuntate ninsori abundente in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea si zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova, atentioneaza, intr-un comunicat, CNAIR.…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizarea care vizeaza regiunile Banat, Dobrogea, Crișana, sudul Olteniei, precum și sudul și estul Munteniei. Informarea intra in vigoare duminica, 21 ianuarie, de la ora 16 și este valabila pana in 22 ianuarie, la…

- Cod galben de ninsori in Teleorman, incepand de duminica seara in Eveniment / Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Astfel, duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin,…

- Trei judete - Alba, Harghita si Sibiu - se afla miercuri dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). De asemenea, pentru judetul Caras-Severin ANM a emis o atentionare de vant puternic.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin. Astfel, intra sub incidenta...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2:00 – 22:00, vantul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant, valabil luni, pana la ora 20.00, in zonele de munte din județele Buzau, Prahova, Argeș și Dambovița, scrie Hotnews. La altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va prezenta ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, atenționari cod galben de vant, ceața și ploi, in mai multe județe din țara. Potrivit ANM, este valabila pana la ora 12 o atenționare cod galbende ceața pentru județele Cluj și Salaj. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea scade local sub 200 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de vant si ninsori, duminica, pentru cinci judete din tara si a emis aceeasi avertizare pentru inca un judet. Este cod galben de vant si ninsori pana la ora 17 in zonele de munte din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.…

- ANM a emis duminica dimineata avertizari cod galben de ninsori si vant puternic pentru zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Neamt, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita....

- Potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 14:00, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80 - 90 km/h viscolind ninsoarea sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii. Izolat se va semnala ninsoare. Tot…

- Zonele de munte din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita sunt sub cod galben de viscol pana sambata noapte la ora 23:00, conform unei atentionari nowcasting transmisa Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila de astazi, de la ora 17.00 pana la ora 23.00.Astfel, in zona montana inalta, din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00 a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras-Severin este instituit cod portocaliu.

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzaru, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras - Severin este instituit cod portocaliu.

- ANM a emis atentionare cod galben de ceata pentru judetele Bihor, Timis, Arad. Din cauza acestui fenomen se reduce vizibilitatea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Atentionarea este valabila pana la ora 10.Judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita sunt sub cod galben de vant…

- Meteorologii au emis vineri, 15 decembrie, o avertizare de tip Cod galben pentru ploi si intensificari ale vantului. Avertizarea a intrat in vigoare de astazi, de la ora 18.00, și va expira maine, sambata, 16 decembrie, la ora 14.00. In acest interval sunt anuntate precipitatii in vest, nord-vest…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Timiș și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 14.00 – 18.00, cele doua județe sunt sub cod galben de vant puternic. Vantul se va intensifica treptat, la rafale va atinge…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare de vineri…

- Anotimpul codurilor meteo Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificari ale vântului si ninsori viscolite în zona înalta de munte, valabila din în 15 judete din nord-vest, centru si…

- Un drum din Cluj, inchis toata iarna. Interzis pe Transalpina și Transfagarașan Autoritațile au luat decizia ca pe Drumul Național nr. 1R sa nu se poata circula in aceasta iarna din cauza nivelului scazut de viabilitate al acestuia. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare meteorologica de vant, ninsori și precipitații mixte, valabila in majoritatea regiunilor. Prima informare a intrat in vigoare sambata la ora 11.00 și este valabila pana duminica la ora 20.00. In acest interval se vor inregistra,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a instituit un cod galben in toate zonele de munte, valabil in intervalul 09 decembrie, ora 15 – 10 decembrie, ora 16. Va fi afectata zona de vest a județului Alba. Fenomenele vizate sunt intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, doua atenționari nowcasting Cod galben de ceața, valabile in șapte județe, intre care și Alba, din centrul și vestul țarii, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zonele joase ale județelor Alba, Harghita,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Suceava, unde pana miercuri dupa-amiaza vor fi intensificari ale vantului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe ora.Potrivit avertizarii nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Suceava, unde pana miercuri dupa-amiaza vor fi intensificari ale vantului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe ora. Potrivit avertizarii nowcasting emise de Administratia Nationala de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari cod galben de viscol in Argeș, Buzau, Prahova, Dambovița și Suceava. Fenomenele se vor manifesta cu precadere in zona de munte a județelor. Pana la ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de tip nowcasting, valabile pentru zonele montane din cinci județe ale țarii. Potrivi meteorologilor, avertizarea cod galben va ramane in vigoare pana la ora 14:00, in majoritatea zonelor aflate sub atenționare. Administrația Naționala de…