- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben pentru judetul Constanta, care va fi valabila astazi, in intervalul orar 9.00 11.00.In acest interval, se va semnala local polei, iar ca fenomene asociate sunt mentionate precipitatii slabe mixte.Prima avertizare similara…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit sambata, pana la ora 12:00, Codul galben de polei valabil pentru judetele Bacau, Vrancea si Galati, dar a extins atentionarea si pentru judetul Vaslui.

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata.

- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Valabil de la : 03-03-2018 ora 8:00 pana la : 03-03-2018 ora 10:00 In zona : Județul Bacau: zona joasa; Județul Vrancea: zona joasa; Județul Galati; Se vor semnala : Local polei. Fenomene…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, precum și intensificari ale vantului, pana duminica dimineața. In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. Va ninge,…

- Schimbare la nivel de fenomene meteo, pe care specialistii se asteapta sa o observe locuitorii mai multor zone din tara. In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, vineri, pe site avertizari tip nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN. Una dintre ele vizeaza judetul Teleorman.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara pana pe 4 martie. Meteorologii se așteapta la precipitații mixte, polei și intensificari ale vantului. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga…

- "Trenurile intra treptat in graficele normale de circulatie. La aceasta ora (8:00) traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulatia fiind adaptata in continuare la conditiile de iarna", precizeaza compania. Pe de alta parte, CFR Calatori anunta ca in cursul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, în aceasta dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, în mai multe judete din tara vor cadea precipitatii mixte si se va produce polei.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Cele doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de ger persistent vor fi valabile doar pana astazi, la ora 11:00.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat, joi, avertizarile de vreme rea pentru aceasta perioada. Atentionarea Cod Galben de ger pentru judetul Alba a fost restransa pana vineri la ora 11.00, dar vor fi precipitații mixte, polei, ninsori si vant puternic, in majoritatea regiunilor tarii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarile de vreme rea pana vineri, 2 martie, la ora 20.00. Alba și alte 12 județe se afla sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor scadea chiar și la – 25 de grade Celsius. COD GALBEN : 28 februarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si precipitatii mixte, valabila in patru judete din Transilvania, in orele urmatoare.

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, potrivit datelor transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, duminica si luni, 22 de regiuni din aceasta tara vor fi afectate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie si vant

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o atentionare nowcasting de cod galben de ceata pentru judetul Dolj si una de precipitatii si polei pentru judetul Harghita, valabile in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, intre 8:15 si 11:00, in judetul Dolj se va semnala…

- Oficialii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis mai multe atentionari nowcasting de ploi, ceata, vant puternic si polei. Asadar, soferi, fiti atenti pe unde mergeti si adaptati viteza la conditiile de drum, au avertizat politistii. Meteorologii au mai spus astaziavem atmosfera inchisa,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica care a intrat in vigoare aseara, la ora 20.00, si este valabila pana in aceasta seara, la ora 20.00. Fenomenele vizate sunt ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord vest si centru.…

- O informare meteo emisa vineri de Administratia Nationala de Meteorologie a intrat in vigoare sambata seara si este valabila pana duminica la ora 20.00, fenomenele vizate fiind ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic, pentru zona de munte a județului Alba, valabila sambata, intre orele 9.30 – 15.00. Potrivit meteorologilor, in zona montana, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h, iar pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informate de vreme rea, valabila pentru intreaga țara. La acest final de saptamana sunt așteptate intensificari ale vantului, precipitații mixte iar local s-ar putea forma polei și ghețuș. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca in intervalul 21 ianuarie ora 20.00 – 22 ianuarie ora 11.00 a emis un COD GALBEN de vreme rea pentru sudul județului Alba. Se vor inregistra ninsori insemnate cantitativ in zona Șugag. COD GALBEN Interval de valabilitate: 22 ianuarie, ora 05 –…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare, fiind vizate ninsori insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures si Transilvania, iar pentru Moldova sunt anuntate precipitatii mixte, ghetus si polei.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila de vineri seara pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 8:00, in zonele montane va ninge,…

- O avertizare de cod portocaliu de ninsoare, vant puternic și vicol va fi in vigoare de miercuri pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana joi, 18 ianuarie, la ora 20.00, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura vor fi vizate…

- Vremea rea face prapad si in Baragan. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcastingc Cod galben de vant puternic, valabile in sapte judete din Muntenia, in urmatoarele ore.

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți, o avertizare cod galben, valabila pana miercuri,17 ianuarie, la ora 20.00, care vizeaza și județul Brașov. Regiunile vizate sunt sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei. Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, lapovita si ploaie, polei si vant puternic, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga si in noaptea de miercuri spre joi. In intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia. De asemenea, o informare de vremea rea este in vigoare de aseara la nivelul intregii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, in zona de munte a județului Alba fiind vizate, marți, intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent și depuneri de polei Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se va depune strat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte valabila la nivelul intregii țari. Atenționarea este valabila incepand de astazi de la ora 20.00 pana miercuri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei, valabila pana la ora 12.00, in mai multe zone din județul Alba. Conform prognozei, pe data de 5 ianuarie, pana la ora 12.00, in județul Alba, zona joasa, Alba…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare nowcasting cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei și local ceața, ce determina scaderea vizibilitații sub 200 m, in mai multe localitați din județul Alba. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10.45…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 15:00 – 22:00, vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in opt judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor trei ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila in intervalul 26 decembrie, ora 22.00 27 decembrie, ora 4.00. Avertizarea e valabila in zona joasa din judetul Bistrita Nasaud, unde, in intervalul mentionat, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceața, valabila marți dimineața, in zona joasa a județului, dar și in localitațile Cugir, Saliștea, Șibot, Vințu de Jos. Potrivit ANM, izolat se poate produce polei. Avertizarea este valabila pana la ora 11.00. Ceața va reduce…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, noi atentionari nowcasting Cod galben de ploi slabe si polei in zona montana a judetelor Harghita si Mures si atentionare de...

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta. In restul teritoriului vor fi precipitații mixte și se va forma polei.

- O alerta meteo de intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitatii mixte si polei a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM). Valabila pana pe 24 decembrie, ora 22.00, informarea vizeaza toate regiunile.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2:00 - 24 decembrie, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei in intervalul 23 decembrie, ora 02 – 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca de sambata, 23 decembrie, ora 2 pana duminica, 24 decembrie, ora 22 vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…