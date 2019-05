Stiri pe aceeasi tema

- Sursa: Administrația Naționala de Meteorologie INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 05 mai, ora 15 – 08 mai, ora 09 Fenomene vizate: perioade cu instabilitate atmosferica accentuata In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dupa-amiaza mai multe avertizari Cod galben de tip nowcasting de caderi de grindina si averse torentiale valabile in municipiul Bucuresti si in localitati din mai multe judete din sudul si estul...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza, pana duminica la ora 18.00. In 25 de judete, printre care și Cluj, va fi COD GALBEN, urmand a se inregistra cantitati de precipitatii ce pot ajunge la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate, valabil in aproximativ jumatate din țara de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 04.00. De asemenea, o informare meteo avertizeaza ca instabilitatea atmosferica se va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila in toata tara, in urmatoarele patru zile. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 11 aprilie, ora 15.00 – 15 aprilie, ora 10.00, este valabila o informare de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica, valabila de joi, ora 15:00, pana luni, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat va ploua temporar in toate regiunile si vor fi mai ales…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, valabila, miercuri, in cincisprezece judete. In zonele joase, vantul va sufla cu 55 - 70 de kilometri la ora, in timp ce la munte vantul va depasi o suta de kilometri la ora, spulberand zapada, relateaza news.roVezi și: Se stinge LUMINA…

- Zone montane din sase judete sunt vizate, marti, de o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in urmatoarele sase ore, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)....