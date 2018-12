Cod galben de polei, miercuri, pe trotuarele Sucevei

Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBEN valabil de la ora 5:00 pana la ora 9:00In zona : Județul Giurgiu;Județul Teleorman;Județul Calarasi;Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 mFenomene asociate : depuneri inghețate COD GALBEN…

- ATENTIONARE METEO COD GALBEN - Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20.Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, ninsori viscolite,strat de zapada, depuneri de gheața. In intervalul menționat, in regiunile sudice și sud-estice vor predomina ninsorile, in general…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00 este cod galben de ploaie sau burnita care depune polei in judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Iasi, Suceava, Bacau si Neamt. De asemenea, este cod galben, pana la ora 10:00, in judetele Harghita, Botosani si Iasi. In plus, pana la ora 11.00, este cod galben…

- Avertizare Cod galben de ceața și polei valabila pentru mai multe județe din Romania. ANM a emis luni dimineața mai multe alerte meteo de vreme severa, ce vot fi valabile pana la ora 11.00.

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari nowcasting cod galben de ploi, polei si burnita, valabile pentru șase judete. Pana la ora 11.30, este cod galben de polei, burnita sau ploaie slaba in judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Galati si Iasi. Sunt vizate, indeosebi, zonele joase. Intreaga…

- Mai multe judete, majoritatea din Moldova si Muntenia, se afla miercuri dimineata sub cod galben de polei si ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de polei, valabila pentru patru judete din Oltenia, pana astazi, la ora 11.00. Astfel, in judetele Dolj, Gorj, Olt si Mehedinti sunt depuneri de polei din ploaie slaba sau burnita, ...

- Folosirea anvelopelor de iarna nu este condiționata de o anumita data calendaristica, ci de starea drumului. Anvelopele de iarna sunt destinate nu doar temperaturilor scazute ci și zonelor de drum de vale, de deal, pe poduri, in curbe, aceste zone fiind predispuse la ingheț și la formarea de polei.…