Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza o atentionare Cod galben de polei si depuneri semnificative de gheata pentru sase judete din sudul Moldovei si estul, sud-estul si...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionare Cod Galben de ninsori, ploi, viscol și polei valabila pentru sudul judetul Alba și alte zone din țara, incepand de joi, 24 ianuarie, ora 04:00 pana vineri, 25 ianuarie, ora 14:00. Fenomene și zone vizate: precipitații abundente: ploi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare o meteorologica conform careia in urmatoarele doua zile va ninge abundent in Romania. Incepand de marți dimineața pana miercuri la ora 14:00 sunt așteptate ninsori, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte și polei. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ninsori, viscol, precipitatii mixte si polei, valabila la nivelul intregii tari de miercuri seara, pana vineri, la orele pranzului. Conform prognozei, in intervalul 9 ianuarie, ora 22:00 – 11 ianuarie, ora 12:00, vor fi perioade cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare de ninsori, pentru intervalul 17 decembrie, ora 12 – 18 decembrie, ora 12. In intervalul menționat in nordul și in estul Olteniei, in jumatatea de vest a Munteniei, Transilvania, Maramureș, precum și in zona Carpaților Meridionali și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizre de cod galben și cod portocaliu de ninsori, lapovița și ploi. In intervalul 14 decembrie, ora 19 – 16 decembrie, ora 18, aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde cea mai mare parte a țarii. In noaptea de vineri spre sambata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare de vreme severa pentru urmatoarele zile. COD GALBEN in intervalul 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20 In intervalul menționat, in regiunile sudice și sud-estice vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ și se…

- Meteorologii au prelungit, luni, codul galben de ninsori, pana la ora 22.00, in zona Carpatilor Orientali si in Moldova. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in judetele Tulcea, Buzau, Braila, este cod galben de vant, pana la ora 20.00.