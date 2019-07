Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au restrans avertizarea cod galben de ploi, vijelii și grindina. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța instabilitate atmosferica in doar șapte județe. Anterior, era vizata toata țara. UPDATE - ora 10.10: In intervalul 8 iulie, ora 09.00 - ora 20.00, vor mai fi manifestari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabil pentru mai multe judete din tara. Capitala si 39 de judete vor intra sub cod galben de ploi torentiale si vijelii, pana la ora 23.00. Iar in noapte de luni spre marti, 18 judete…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, astazi, o avertizare cod portocaliu de inundatii valabila pe rauri din noua judete, pana luni. Rauri din alte județe se afla sub avertizare cod galben. Hidrologii anunța ca incepand de sambata de la ora 13:00 pana luni la ora 14:00 pe…

- ANM a emis o atenționare COD GALBEN pentru sudul județului Alba pentru intervalul 08 iunie, ora 10,00 – 11 iunie, ora 23,00. Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare…

- Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil in perioada 30 – 31 mai, in intervalul orar 12 – 03. In mare parte a țarii se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii și averse torențiale. Potrivit meteoromania.ro, in intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate…

- ANM a emis o informare meteo ce vizeaza ploi torențiale, intensificari ale vantului, vijelie și izolat grindina, in vigoare pana miercuri seara. De asemenea, incepand de luni, ora 18.00, 13 județe din nordul, vestul și sud-vestul țarii intra sub averizare cod galben de ploi și vijelii, conform Mediafax.Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vijelii pentru municipiul Bucuresti, valabila pana la ora 17:00. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 15:45 - 17:00, in Capitala, se vor semnala averse ce vor cumula 15 - 20 l/mp,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, ca urmare a precipitatiilor prognozate, o avertizare cod galben de inundații valabila incepand de astazi, de la ora 16.00, pana maine la miezul nopții. Alerta se refera la scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide…