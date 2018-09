Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare cod galben de ploi și vant puternic, valabila in Iași și alte cinci județe din țara. Avertizarea nowcasting este valabila pana la ora 17, pentru judetele Vaslui, Galati, Iasi si zonele joase din judetele Bacau, Vrancea si Neamt. Potrivit ANM, vor fi ploi, iar vantul va sufla cu putere, ajungand sa sufle la rafala cu aproape 65 de kilometri pe ora și, trecator, chiar și cu 70 de kilometri pe ora. Vremea se anunța schimbatoare in acest sfarșit de saptamana. In estul țarii, sambata sunt așteptate ploi insemnate, insa duminica cerul…