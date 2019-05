Meteorologii au anunțat, astazi, doua coduri galbene de vreme severa imediata in vestul țarii. Se anunța intensificari ale vantului cu viteze la rafala ce vor depași temporar 90-100 km/h asociate cu ploaie in județele Caraș Severin și Hunedoara la cota de peste 1800 m. Avertizarea este valabila pana la ora 15,30. Pentru județele Timiș și Arad […] Articolul Cod galben de ploi și vant pana la 100 km/h in vestul țarii. Care sunt zonele vizate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .