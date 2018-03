Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora 23:30. Potrivit meteorologilor, in judetele ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, valabila pana duminica, in Alba și in alte județe. De Asemenea, Administrația Naționala de Hidrologie semnaleaza ca pot fi depașite cotele raurilor, in urma precipitaților puternice, iar astfel se pot produce inundații. Incepand…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, in unele zone, temperaturile vor fi mult sub limita normala a acestei perioade. COD GALBEN in intervalul 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ;…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta la acest final de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben de ploi insemnate cantitativ, lapovita si ninsori, de sambata, ora 14.00, pana duminica la ora 23.00. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada pana spre sfarsitul saptamanii viitoare, atentioneaza meteorologii.…

- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Valabil de la : 03-03-2018 ora 8:00 pana la : 03-03-2018 ora 10:00 In zona : Județul Bacau: zona joasa; Județul Vrancea: zona joasa; Județul Galati; Se vor semnala : Local polei. Fenomene…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, în aceasta dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, în mai multe judete din tara vor cadea precipitatii mixte si se va produce polei.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o noua atenționare meteo de precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, intensificari ale vantului. In intervalul 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitații in majoritatea regiunilor.…

- Credeați ca iarna e pe sfarșite? Iata ca nu! Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o avertizare de frig și ninsori in toata țara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10 Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și va fi in intensificare, astfel…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de intensificari ale vantului in sudul Banatului si in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, dar si ninsori in judetele Mehedinti si Gorj, valabila de luni seara de la ora 22.00.

- Incepand cu orele urmatoare, schimbarile vremii se vor face din nou vazute in peisaj. Din acest motiv, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis o infomare meteo. Mesajul meteorologilor intra in vigoare de luni seara, de la ora 22 si se mentine valabil pana miercuri dimineata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Un numar de 20 de judete intra marti seara sub Cod galben de ninsori abundente si viscol iar in restul regiunilor se vor semnala precipitatii si intensificari ale vantului pana joi dupa-amiaza, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). O informare meteo, valabila pentru intervalul 13…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de vant puternic și ninsori abundente, valabila in urmatoarele 24 de ore, in Munții Șureanu și imprejurimi. Vantul se va intensifica temporar in majoritatea regiunilor. Vor fi perioade de timp cu rafale de 45…55 km/h in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a decis sa prelungeasca avertizarea cod galben de vreme rea. Astfel, de la ora 14.00 pana la ora 20.00, județele Constanta si Tulcea se vor confrunta cu intensificari ale vantului, ce vor atinge viteze la rafala de 55/h, dar si ninsori viscolite.Citeste…

- La momentul de fata sunt in vigoare mai multe atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN transmise de catre specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie si valabile pentru mai multe judete din sud-estul tarii. In toate cazurile se anunta ca vantul sufla cu putere. Atentionarile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ploi si vant puternic, valabila in urmatoarele sase ore, in localitati din judetele Constanta si...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ, care intra in vigoare joi, la ora 18, și se incheie vineri, la ora 17.

- Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca miercuri vor fi intensificari ale vantului, in special in zona de munte, cu viteze ce vor depasi 90 km/h. Miercuri, 7 februarie, in intervalul orar 6 –23, la altitudini de peste 1600 m, in Carpații Meridionali și de Curbura, vantul va sufla tare,…

- O informare meteo emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a intrat in vigoare sambata seara si este valabila pana duminica la ora 20.00, fenomenele vizate fiind ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru. In sudul tarii, vantul bate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vant puternic pentru sapte judete din zona montana si cod galben de viscol pentru alte 16 judete, pana sambata seara. In zonele vizate de atentionarea cu cod portocaliu, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua informari pentru acest sfarsit de saptamana, care anunta intensificari ale vantului, ploi si ninsori in zona montana, informeaza Mediafax.Prima informare meteo intra in vigoare vineri, la ora 22.00, si este valabila pana sambata la ora 20.00, in ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o avertizare nowcasting. Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in mai multe judete din tara. De asemenea, astazi se imprastie norii, dar se face mai frig. Specialistii au spus ca vom avea maxime de la minus 5, la 4…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare de cod galben pentru opt judete din sud-estul tarii unde vor fi intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite, intre orele 11.00 si 20.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare cod galben de ninsori viscolite si a restrans aria acestor fenomene la opt judete din estul si sud-estul tarii, pana la ora 20.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va pune stapânire pe tara noastra. La Primaria Capitalei a fost convocat Comandamentul de iarna.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare, fiind vizate ninsori insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures si Transilvania, iar pentru Moldova sunt anuntate precipitatii mixte, ghetus si polei.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua noi avertizari. Prima este valabila in intervalul 19 ianuarie, ora 20 – 20 ianuarie, ora 08. Fenomenele vizate sunt ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania, precipitații mixte in Moldova,…

- O avertizare de cod portocaliu de ninsoare, vant puternic și vicol va fi in vigoare de miercuri pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana joi, 18 ianuarie, la ora 20.00, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura vor fi vizate…

- Vremea rea face prapad si in Baragan. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcastingc Cod galben de vant puternic, valabile in sapte judete din Muntenia, in urmatoarele ore.

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o atenționare de fenomene extreme in mare parte din țara. COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22. Astfel, in intervalul menționat…

- 19 judete sunt vizate de avertizarea emisa, iar cel mai puternic vor fi lovite zonele din estul tari. Alina Serban, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat miercuri, la Antena 3, ca ne așteapta vant puternic in zonele montane și ninsori in partea de est a teritoriului.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atenționare meteorologica cod galben de ninsori însemnate cantitativ și viscol pentru aproape jumatate de țara, valabila de marți, ora 17.00, și pâna miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi însemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, in zona de munte a județului Alba fiind vizate, marți, intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent și depuneri de polei Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se va depune strat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte valabila la nivelul intregii țari. Atenționarea este valabila incepand de astazi de la ora 20.00 pana miercuri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de ninsori, lapovita, ploi si vant puternic in intreaga tara, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 20:00 va debuta in ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11:00. Astfel,...

- Desi progozele meteo anuntau o vreme aproape blanda de sarbatori, se pare ca lucurile nu stau chiar asa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța cod galben de ninsori și vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din județele Mehedinți, Gorj si Valcea, transmite . In Caraș-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00 a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00 a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei in intervalul 23 decembrie, ora 02 – 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est, intensificari ale vantului in est si sud est, valabila pana astazi la ora 15.00In acest timp in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei vor fi precipitatii…