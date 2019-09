Stiri pe aceeasi tema

- Bacaul și alte 15 judete se vor afla marti sub cod galben de ploi torentiale si vijelii, pana miercuri dimineata. Codul galben anunta ploi torentiale, intensificari ale vantului, vijelii frecvente, descarcari electrice si grindina. Avertizarea este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Potrivit ANM, luni, 26 august, in intervalul 14.00-22.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, intensificari ale vantului, cu rafale in general de 55 – 70 km/h, iar temporar 80 – 90 km/h, vijelii, frecvente descarcari electrice si grindina.

- Meteorologii nu au vesti bune! A fost emis cod galben de vreme rea, valabil pentru mai multe zone din tara. Sunt anuntate averse insotite de vant puternic, descarcari electrice si grindina.

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de ploi insoțite de descarcari electrice și grindina in județele Mureș și Harghita, valabila pana la ora 8.00, scrie Mediafax.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in cele dou județe se vor semnala averse care vor cumula local…

- Ziarul Unirea Atenționare METEO de COD GALBEN de descarcari electrice, vant și grindina in județul Alba Atenționare METEO de COD GALBEN de descarcari electrice, vant și grindina in județul Alba In intervalul orar 15:20 – 16:30 se vor semnala ploi in cantitati de pana la 25l/mp, descarcari electrice,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de furtuna in județul Alba, pana la ora 21.15: Averse, intensificari ale vantului, grindina și descarcari electrice. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi dupa-masa o atenționare de tip nowcasting de furtuna pentru județul Alba, valabila pana…

- In aceasta dimineata, meteorologii au emis o noua atentionare de cod galben. Se anunta ploi torentiale, intensificari ale vantului , descarcari electrice si grindina.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o atentionare cod galben valabila intre orele 12 si 18. Jumatate din tara ar urma sa fie afectata de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. “In intervalul menționat, in vestul, centrul și nordul țarii și local in…