COD GALBEN de ploi în NOAPTEA DE ÎNVIERE pentru județul Cluj! Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza, pana duminica la ora 18.00. In 25 de judete, printre care și Cluj, va fi COD GALBEN, urmand a se inregistra cantitati de precipitatii ce pot ajunge la 40 de litri pe metru patrat. Potrivit meteorologilor, de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 18.00, va fi in vigoare o informare meteorologica de instabilitate atmosferica. „In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Atenționarea intra in vigoare de sambata de la ora 15.00 și este valabila pana duminica dimineața, la ora 04.00. Meteorologii avertizeaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Atenționarea intra in vigoare de sambata de la ora 15.00 și este valabila pana duminica dimineața, la ora 04.00, conform Mediafax.Citește…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate, valabil in aproximativ jumatate din țara de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 04.00. De asemenea, o informare meteo avertizeaza ca instabilitatea atmosferica se va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica, valabila de joi, ora 15:00, pana luni, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat va ploua temporar in toate regiunile si vor fi mai ales…

- Instabilitate atmosferica in urmatoarele zile Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica, valabila de joi, ora 15:00, pâna luni, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, în…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis JOI o avertizare meteo de ploi abundente și instabilitate atmosferica valabila in intervalul 11 aprilie, ora 15 – 15 aprilie, ora 10. In intervalul menționat va ploua temporar in toate regiunile și vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice,…

- De asemenea, pâna la ora 10:00, vor fi fenomene similare în zona joasa din judetele Suceava si Neamt, iar pâna la ora 9:00 în aceleasi zone din Brasov, Alba, Covasna, Harghita si Sibiu. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineața, o avertizare cod galben de ninsori pentru 24 de județe, inclusiv Cluj. In avertizare, specialiștii menționeaza ca sunt așteptate precipitații in general moderate cantitativ și intensificari temporare ale vantului. Avertizarea cod galben…