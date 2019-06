Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU in judetele Neamt si Iasi. Fenomene avertizate: averse care vor cumula 35-45 l/mp Zone vizate: – Județul Neamt: Piatra-Neamț, Roman, Sabaoani, Roznov, Borlești, Bicaz, Tamașeni, Piatra Șoimului, Cordun, Horia, Doljești, Savinești, Dumbrava…

- O privire aruncata peste rezultatele finale din Neamț (integral aici ) ne poate arunca intr-un clasament inedit, al localitaților care au dat cele mai mari procente pentru Partidul Social Democrat. Pe primul loc, detașat, se afla comuna Oniceni, cu scorul aproape incredibil de 74,04%! Peste 50% din…

- O avertizare cod portocaliu emisa de Centrul Meteorologic Regional Moldova este in vigoare pana vineri, 24 mai, ora 18.30. Fenomenele vizate sunt: local cantitați de apa ce vor cumula 35…40 l/mp, grindina de dimensiuni mici și medii, frecvente descarcari electrice, intensificari puternice ale vantului,…

- Pagube uriașe, produse de inundații in ultimele 24 de ore in județul Neamț. Șuvoaiele au patruns in zeci de gospodarii, terenuri agricole și fantani. De asemenea, apele au invadat drumuri și poduri din 22 de localitați. Cinci persoane din satul Craiesti, comuna Bozieni si 4 persoane din satul Solca,…

- Foto arhiva Ploile torențiale care au cazut in diverse zone ale județului au afectat trei comune, Bozieni, Ion Creanga și Oniceni. In satul Craiești, din comuna Bozieni, au fost evacuate 2 persoane, la inițiativa primarului. Aici au fost inundate și doua case și patru curți. Cele mai multe curți inundate,…

- ACTUALIZARE 2: ANM a emis o noua avertizare COD PORTOCALIU, valabila astazi, 6 mai, pana la ora 21:00, pentru localitati din Neamt – Ion Creanga, Sagna, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni, Stanița, Boghicea, Pancești, Bira, Poienari. (M.C.) ******** ACTUALIZARE 1: Mai multe localitati din judetul Neamt…

- ACTUALIZARE: Mai multe localitati din judetul Neamt se afla astazi, 6 mai, pana la ora 17:30, sub avertizare nowcasting COD PORTOCALIU de vreme nefavorabila: Roman, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creanga, Romani, Icușești, Margineni, Bahna, Secuieni, Costișa, Valea Ursului, Moldoveni, Gadinți. “Se vor…

- Astazi, 20 aprilie, la Piatra Neamt, se desfasoara Sarbatoarea Curtii Domnesti. Manifestarea organizata de municipalitatea pietreana este dedicata implinirii a 528 de ani de la prima atestare documentara a Curtii Domnesti. Evenimentul a fost deschis de o parada medievala: Manifestarea va continua pana…