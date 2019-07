Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de vreme rea valabila joi, pana la ora 20:15, pentru mai multe localitați din județul Alba. Sunt vizate localitațile Aiud, Blaj, Teiuș, Ighiu, Galda de Jos, Lupșa, Mihalț, Valea Lunga, Stremț, Sancel, Santimbru, Bucerdea Granoasa, Berghin, Bucium, Craciunelu…

- Trei tineri din Roșia de Secaș care in luna iunie a anului 2018 au violat o minora de 17 ani, pe o pașune din comuna Daia Romana, și au fost condamnați la inchisoare cu executare, de catre Judecatoria Sebeș, au facut apel la decizia magistraților. Dosarul in care Lucian Grozav, a fost condamnat la 7…

- Județul Alba este sub atenționare Cod Galben de furtuna, joi dupa-amiaza. Pana la ora 17.00, sunt vizate localitațile Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Mihalț, Valea Lunga, Daia Romana, Șpring, Santimbru, Ciugud, Berghin, Craciunelu de Jos, Cergau, Roșia de Secaș, Cut, Ohaba, Cenade, Doștat. Vor fi frecvente…

- O persoana a fost ranita miercuri, in accident petrecut pe DJ 107 in Rosia de Secas. Din primele date, in evenimentul rutier a fost implicata o singura masina. La fata locului intervine Garda de pompieri Sebes, cu o autospeciala si o ambulanta SMURD. Citește ACCIDENT rutier pe DJ 107, la Rosia de Secas.…

- Meteorologii au emis o atenționare de COD PORTOCALIU de vreme rea pentru o parte a județului Alba. In intervalul orar 18.40-19.30 se vor semnala: averse torențiale care vor cumula in jur de 30…35 l/mp, descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici. In județul Alba sunt vizate localitațile: Cugir,…

- Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de furtuna, sambata dupa-amiaza, pana la ora 17:15. Sunt vizate localitațile Cugir, Sebeș, Sasciori, Șugag, Pianu, Daia Romana, Șpring, Garbova, Cergau, Roșia de Secaș, Calnic, Cut, Ohaba, Doștat. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse care…

- O atenționare meteorologica cu Cod Galben a fost emisa pentru județul Alba și este valabila sambata, 18 mai, pana la ora 17.15. Zonele afectate: Cugir, Sebeș, Sasciori, Șugag, Pianu, Daia Romana, Șpring, Garbova, Cergau, Roșia de Secaș, Calnic, Cut, Ohaba, Doștat; Se vor semnala : frecvente descarcari…

- O atenționare meteorologica de Cod Galben a fost emisa pentru județul Alba și este valabila in 17.05.2019 incepand cu ora 17.15 și pana la 18.45. Zonele afectate sunt: Alba Iulia, Sebeș, Teiuș, Ighiu, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Meteș, Daia Romana, Șpring, Santimbru, Ciugud, Berghin, Garbova,…