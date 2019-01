Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, in perioada mentionata, vor fi ninsori masive cu depunere a unui strat consistent de zapada (inclusiv cu pericol crescut de avalanse), in special in landurile Tirol, Niederosterreich, Salzburg, Vorarlberg, Oberosterreich si Steiermark. De asemenea, pot exista blocaje in circulatia…

- Zonele afectate de vremea nefavorabila sunt: Epir, vestul Peloponezului, insulele Ionice, Tracia, vestul Greciei Centrale. Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetațenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumați sa contacteze in prealabil firmele de transport…

- Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumati sa contacteze in prealabil firmele de transport naval. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena:…

- Pe cale de consecința, se recomanda cetațenilor romani evitarea pe cat posibil a zonelor centrale ale Parisului in intervalul pentru care s-au anunțat proteste de strada, sa manifeste atenție sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe…

- Astfel, procesul preluarii activitatilor si zborurilor Aeroportului Istanbul Ataturk de catre Noul Aeroport Istanbul (LTFM) va incepe la 30 decembrie 2018, 00:00 UTC si se va termina la 31 decembrie 2018, 21:00 UTC, scrie agerpres.ro. Dupa data de 31 decembrie 2018, ora 21:00 UTC, Aeroportul Istanbul…

- Sunt prognozate ploi si furtuni, cu intensificari ale vantului - care va ajunge pana la 8 Beaufort (viteza de aproximativ 75 km/h si valuri cu creasta arcuita de peste 6 - 7 metri), se precizeaza intr-un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES. Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand…

- In consecinta, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa manifeste atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe autostrazi, ale statiilor de carburant, ale suprafetelor comerciale, ale porturilor, aeroporturilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare cod rosu de ploi abundente in sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, pana…