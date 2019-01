Cod galben de ninsori si viscol in 12 judete, pana luni; precipitatii mixte si vant puternic in toata tara, pana marti

Stiri pe aceeasi tema

- Urgia alba lovește Romania din nou, din aceasta noapte, cand intra in vigoare un cod galben de ninsori și viscol, emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) in urma cu puțin timp. Pana vineri, va ninge fara oprire, stratul depus va fi consistent, iar vantul va spulbera zapada.

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 22.00 – 11 ianuarie, ora 12.00. Fenomene vizate: ninsori și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte, polei. In intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații, predominant ninsori, in toate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila luni, in zona montana inalta din 21 judete, si o informare meteo de vreme rea ce va afecta restul teritoriului, pana marti dimineata.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o noua atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila, luni, in zona montana inalta din 21 judete, precum, si o informare meteo de...

- Meteorologii au emis o informare potrivit careia, in intreaga tara, de sambata dimineata pana duminica la ora 18.00, se vor inregistra precipitatii mixte, depuneri de polei si intensificari ale vantului la munte, indeosebi la altitudini sub 1.500 metri. In judetele Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud…

- Capitala si alte 17 judete din sudul si sud-estul tarii se afla sub Cod galben de ninsori si viscol pe parcursul zilei de miercuri iar pana pe 30 noiembrie vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi de minus...

- A nins toata noaptea in Capitala, iar spre dimineața zapada s-a transformat in lapovița, astfel ca atat traficul rutier, dar mai ales cel pietonal a avut de suferit in toate zonele Bucureștiului. Meteorologii au emis inca de duminica dupa-amiaza un Cod galben de vreme rea, de ninsori, lapovita, ploi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dupa-amiaza, atentionari Cod galben de ninsori, lapovita, ploi si intensificari ale vantului pentru 32 de judete (trei partial) si municipiul Bucuresti, informeaza...