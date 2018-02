Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, doua avertizari meteo tip cod galben de ninsori abundente si ploi insemnate cantitativ. Potrivit ANM, in intervalul 13 februarie, ora 20.00 -...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionare cod galben de vant in cinci judete din tara. In unele zone ninge, iar zapada asternuta va fi viscolita. Sunt sub atentionare cod galben de vant judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta. …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Utilajele de deszapezire lucreaza la foc continuu pentru a elibera soselele. Odata cu zapada, au venit si problemele in trafic. O ambulanta din Botosani a fost aruncata intr-un sant, dupa ce a fost lovita violent de o masina scapata de sub control.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN de ninsori abundente pentru 8 judete ale tarii, printre care si Neamt (zona de munte). Avertizarea este valabila in intervalul 8 februarie, ora 18:00 – 9 februarie, ora 17:00. “In intervalul menționat, in toate zonele de munte va ninge,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ, care intra in vigoare joi, la ora 18, și se incheie vineri, la ora 17.

- Administratia Nationalaa de Meteorologie (ANM), a emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi. Zona de munte din judetele Prahova, Arges,…

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete. De asemenea, pana la ora 20.00, majoritatea regiunilor tarii sunt sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de lapovița, ninsoare și viscol in multe zone ale țarii. In intervalul 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Regiunile Dobrogea, Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si sudul si estul Munteniei se vor afla de duminica dupa-amiaza pana luni seara sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si intensificari ale vantului. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari, informeaza...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11.00. Astfel, in judetele Vrancea, Galati, Bacau, Neamt si Vaslui, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Optsprezece judete sunt, duminica, sub atentionare cod galben de vant si ninsori, cele mai multe in zona Moldovei, unde zapada va fi viscolita, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00 a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- ACTUALIZARE: ANM a prelungit avertizarea pana la ora 23:00. Fenomenele meteo prognozate raman aceleasi. Detalii – AICI . (Mesagerul de Neamt) Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN de intensificari ale vantului (viscol) pentru zona de munte a judetului Neamt. Avertizarea este…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi, vant și ninsori viscolite. Trebuie stiut faptul ca avertismentul de cod galben este valabil de ASTAZI, 15 decembrie, ora 18.00, pana sambata, 16 decembrie, ora 14.00.

- Judetele Caras-Severin, Arad, Timis, Bihor si Cluj sunt luni, pana la ora 8.00, sub avertizare cod galben de viscol, viteza vantului depasind la rafala 90 de kilometri pe ora, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Judetul Harghita se afla sub atentionare cod galben de ceata.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din trei județe aflate in Transilvania, respectiv in doua județe din Moldova.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat, dupa sedinta de analiza privind pregatirea pentru iarna, care a avut loc sambata, ca actioneaza zilnic cu 9.800 de politisti. Reprezentanții MAI au precizat ca Politia Rutiera va bloca accesul pe arterele rutiere care risca sa devina impracticabile. “In…

- Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-12-2017 Ora : 11:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA…

- O informare meteo de ninsori și viscol in zona montana, respectiv de precipitații mixte și intensificari ale vantului in restul regiunilor, a intrat in vigoare sambata dimineața și va fi valabila pana duminica seara, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Astfel, in intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori și viscol in zona montana, respectiv de precipitații mixte și intensificari ale vantului, in restul regiunilor, valabila incepand de sambata dimineața.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol in zona montana, respectiv de precipitatii mixte si intensificari ale vantului, in restul regiunilor, valabila incepand de sambata dimineata. Avertizarea este valabila pana duminica seara.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava.

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca pana sambata, ora 13.00, vor fi ploi, lapovita, la ses, respectiv ninsori si viscol, la munte. De vineri seara, ora 21.00 pana sambata dupa-amiaza, ora 18.00, vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. In Oltenia, Muntenia, sudul și centrul…

- Paisprezece judete vor fi sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane, de sambata dimineata. De asemenea, meteorologii au transmis si o informare de ploi, precipitasii si vant puternic pentru majoritatea zonelor tarii, incepand de vineri seara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atenționare Cod galben de ninsori și viscol in zonele montane din 14 județe aflate in Moldova, Muntenia și Transilvania, incepand de sambata dimineața, respectiv o informare de ploi, ninsori și vant ...

- Vremea va fi inchisa in toata tara in minivacanta de 1 Decembrie, care debuteaza joi cu ploi in jumatatea vestica a tarii si ninsori la munte, urmand ca vineri, de Ziua Nationala, sa ploua si in sud, sud-est si centru, inclusiv in Capitala. De sambata, temperaturile vor scadea spre zero, in special…

- Mini-vacanta prilejuita de sarbatorirea Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei va aduce o vreme inchisa, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada, dar cu lapovita si ninsoare la munte, ploaie si vant puternic in majoritatea regiunilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, meteorologul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de viscol in zona montana din sapte judete, pe durata zilei de joi, 30 noiembrie, respectiv o informare de precipitatii mixte, polei si vant la nivelul intregii tari, valabila din noaptea de miercuri spre joi.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare Cod galben de viscol in zona montana din șapte județe, pe durata zilei de joi, respectiv o informare de precipitații mixte, polei și vant la nivelul intregii țari, valabila din noaptea de miercuri spre joi.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de viscol in zona montana din sapte judete, pe durata zilei de joi, respectiv o informare de precipitatii mixte,...

- Administratia Nationala de Meteorologie e emis un cod galben de viscol valabil joi, 30 noiembrie, intre orele 6.00 si 22.00, in zone din opt judete. In judetul Caras-Severin si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Sibiu, ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20. Astfel, o avertizare cod galben de ploi si vant puternic intra…

- Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București ce vizeaza ploi insemnate cantitativ, acumulari de apa de 30-35 de litri/metrul patrat și vant puternic. “Incepand de luni (27 noiembrie) și pana in dupa-amiaza zilei de marți (28 noiembrie) va ploua continuu și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori in nord-vest și centrul țarii, valabila de marți, de la ora 3.00, pana miercuri, la ora 18.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

