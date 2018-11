Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a pus stEpanire pe Romania xi iatE cE deja au fost inchise cateva xcoli. }n judetul Galati directorii de la o xcoalE xi douE colegii au informat Inspectoratul ~colar cE au suspendat cursurile luni xi marti.

Toate scolile au centrale termice dar acestea nu pot fi folosite deoarece lucrarile comandate de Primarie privind instalarea de surse de incalzire au inceput tarziu, iar unitatile de invatamant asteapta autorizatiile pentru racordarea la reteaua de gaze. 13 scoli din orasul Galati se afla…

- Trei școli din Galați au fost inchise din cauza vremii, pentru ca temperatura in salile de curs nu depașește 12 grade. Totul a pornit de la decizia Primariei de a inchide sistemul centralizat de incalzire, astfel ca lucrarile de montare de centrale pe gaze nu sunt gata. Aproape 1.000 de elevi nu se…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o atentionare meteo COD GALBEN de ninsori valabila pentru toate judetele Moldovei. Potrivit acesteia, pana in aceasta seara, 19 noiembrie, la ora 22,00, temporar va ninge, in general moderat cantitativ și se va depune strat de zapada, local mai…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora sapte sectoare de drum national sunt inchise, in principal din cauza unor probleme la partea crosabila, ca nu sunt drumuri cu circulatia oprita ca urmare a unor evenimente rutiere sau a vremii, iar porturile Midia si Mangalia sunt inchise…

- Traseele montane dinspre Busteni spre platoul Bucegi au fost inchise pe perioada iernii incepand de joi, la altitudini ridicate fiind ninsoare si viscol, a declarat, pentru AGERPRES, seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc. Potrivit acestuia, traseele se inchid in fiecare toamna in jurul datei de 1…

- Iarna a venit mult prea devreme in mai multe judete din tara. A fost furtuna in Targu Mures, iar vantul extrem de puternic a scos pur si simplu ... The post Romania, asaltata de ninsori si vant puternic. Trei oameni au murit din cauza vremii extreme appeared first on Renasterea banateana .

- Rafalele puternice de vant, care insotesc un front atmosferic rece, au continuat sa mature Grecia vineri, vremea severa determinand inchiderea scolilor si ancorarea ambarcatiunilor in mai multe regiuni ale tarii, relateaza agentia elena de stiri AMNA, citata de Xinhua. Frontul rece care…