- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineata un Cod galben de ninsori valabil in mai multe localitati din judetul Maramures si o avertizare nowcasting de ceata si chiciura pentru localitati din judetul Vrancea. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetul Maramures,…

- Vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii restranse au cazut precipitatii sub forma de burnita si ploaie, iar in zona montana sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.1 l/mp la Sacel. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Local si izolat s-au semnalat precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2.4 l/mp, la Baraj Firiza. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari…

- Prefectura Maramures anunta Cod galben de ninsoare pana luni, la ora 12.00. Acesta este valabil pentru zona de munte, dar si pentru urmatoarele localitati: Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapus, Somcuta Mare, Tautii-Magheraus, Copalnic-Manastur, Sisesti, Miresu Mare, Satulung, Recea, Dumbravita, Suciu…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab la moderat. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 0 grade la Ocna Sugatag si 4 grade in Baia Mare. Strat de zapada este prezent in zona de munte si pe arii restranse in rest. La Vf. Iezer masura…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab la moderat. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 0 grade la Ocna Sugatag si 4 grade C in Baia Mare. Stratul de zapada este prezent in zona de munte, dar si pe arii restranse. La Varful Iezer,…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii restranse, trecator, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.2 l/mp la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 1 grad la Ocna Sugatag…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei si in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros si local au cazut precipitatii predominant sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost 1.6 l/mp la Ulmeni. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari…