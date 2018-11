COD GALBEN de ninsori abundente de duminica seara. Avertizare de fenomene periculoase de la ANM. HARTA zonelor vizate ANM a refacut prognoza pentru urmatoarele zile si a anuntat o avertizare de tip COD GALBEN. Un ciclon mediteranean va lovi tara noastra in urmatoarele ore, aducand cu el lapovita, ninsori, vant puternic, ploi si temperaturi scazute. La munte se va depune strat consistent de zapada. COD GALBEN emis de ANM IN INTERVALUL 18 noiembrie, ora 22 – 19 noiembrie, ora 10.00. Se anunta precipitații in general moderate cantitativ – ninsori, apoi lapovița și ploaie, zonele afectate fiind Oltenia,…