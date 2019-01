12 județe din nordul și vestul Romaniei vor fi vizate, duminica, de un cod galben de ninsori și viscol, care va fi in vigoare pana luni la ora 14.00. Administrația Naționala de Meteorologie precizeaza ca, in a doua parte a noptii de duminica spre luni si in cursul zilei de luni, in zona Muntilor Apuseni, in nordul Carpatilor Orientali si local in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, va ninge si local se vor cumula cantitati de peste 20 – 25 l/mp, iar stratul de zapada va fi consistent. Vantul va prezenta intensificari sustinute, indeosebi in zonele de creasta, unde rafalele vor depasi…