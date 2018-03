Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari de inundații. Cinci județe se vor afla sub atenționare cod portocaliu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari care vizeaza bazinele hidrografice ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Lapus,…

- Hidrologii au emis o atenționare Cod Galben de inundații in județul Alba, valabila de luni, ora 21.00, pana miercuri, la ora 22.00, pe raurile din bazinurile hidro Arieș și Mureș și pe Tarnave. Potrivit hidrologilor, vor fi scurgeri importante pe versanti, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile…

- Meteorologii au emis atenționare hidrologica – cod galben de inundații valabil de luni de la ora 21.00, pana miercuri la ora 22.00 pe raurile din Bazinul hidro Arieș, afluenții Mureșului și pe Tarnave. Scurgeri importante pe versanti, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- Hidrologii au prelungit avertizarea COD PORTOCALIU de inundatii pentru mai multe rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana duminica, 11 martie, la ora 12:00, interval in care vor fi si sub COD GALBEN rauri din mai multe județe din țara. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor lichide…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Hidrologii au emis noi avertizari cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe din țara. In localitați din Teleorman și Giurgiu sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, in perioada 9 martie, ora 13:00 – 11 martie, ora…

- FIRST JOB SCHOOL in parteneriat cu GO TO JOB SCHOOL si FPIMM Brasov anunta conferinta de lansare a proiectului ”Noi oportunitati pentru antreprenori”, cod MYSMIS 106360. Conferinta va avea loc in data de 05.03.2018, ora 17 la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Brasov. Proiectul se desfasoara in perioada…

- Cererile de finantare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile dedicate dezvoltarii microintreprinderilor si IMM-urilor se afla intr-un proces accelerat de contractare la nivelul Regiunii Centru. Prin programul REGIO 2014-2020, sunt alocate resurse financiare nerambursabile pentru sprijinirea antreprenoriatului,…

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.373 locuri de munca, in data de 27 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti -…

- Valul de aer rece care s-a abatut asupra Romaniei a facut ca temperaturile sa scada foarte mult, de aceea ziarul Libertatea a realizat un experiment pentru a vedea in cat timp ingheata apa turnata peste un metal. Pentru a realiza acest experiment a fost nevoie de doua sticle, una a fost umpluta cu apa…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 de euro fiecare iși cauta perechea!!! Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.419 locuri de munca, in data de 22 Februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 9.851,…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 euro fiecare iși cauta perechea. Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu domiciliul…

- 800 de locuri de munca vacante la Cluj. Ce meserii se cauta Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.224 locuri de munca, in 20 februarie. Situatia locurilor…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.784 locuri de munca, în data de 19 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.819 locuri de munca, în data de 16 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Timiș, Sibiu,…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe, respectiv 9.228,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.921 locuri de munca, în data de 13 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.251 locuri de munca, in data de 6 Februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 6.816,…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00, transmite News.ro . Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Liderul mondial in mașini agricole și-a deschis un centru regional la Cluj Noul centru regional AgroConcept – New Holland se afla in comuna Apahida și se intinde pe o suprafața de 4.000 mp. Cladirea, inaugurata în cadrul unui program de investiții regional, este organizata pe doua niveluri…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.714 locuri de munca, in data de 22 Ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.535,…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile. La…

- A number of 22 counties in Muntenia, Transylvania, Moldova and Dobrogea are under a code yellow alert for snow and blizzard on Monday, according to the National Meteorological Administration (ANM). So, until Monday, 11:00 am, 14 counties, namely Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Precipitatii si ninsoare Judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dâmbovita si Prahova se afla pâna la ora 11:00 sub cod galben de ninsoare. Totodata, va intra în vigoare…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 21.028 locuri de munca, in data de 19 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.517,…

- In perioada 21 ianuarie ora 20.00 - 22 ianuarie ora 11.00 sunt anuntate ninsori abundente in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea si zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova, atentioneaza, intr-un comunicat, CNAIR.…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 15.373 locuri de munca, in data de 10 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.183,…

- Unsprezece judete – Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui – se afla in aceasta dimineata sub atentionare cod galben. In acest interval, se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit…

- Cod galben de ceața in 14 județe. Meteorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de ceata pentru Constanța și alte 13 județe, valabile in orele urmatoare. Ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50, iar pe mai multe drumuri este polei. Potrivit Administrației Naționale…

- Unsprezece judete - Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui - se afla luni dimineata sub atentionare cod galben de ceata. Se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit meteorologilor,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara si nici probleme majore de fluenta a traficului pe arterele principale. Reamintim…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei. Acestea sunt valabile in judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Cluj, Vrancea, Galati,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…

- Brașovenii caștiga mai bine cu decat anul trecut, iar numarul salariaților a crescut cu 6.618 persoane, comparativ cu luna octombrie a anului anterior. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica Brasov, efectivul salariatilor la sfarsitul lunii octombrie 2017 a fost, in judet, de 182.781 persoane,…