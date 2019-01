Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana duminica dimineata in...

- Meteorologii au emis o informare meteo valabila in intervalul 25 Ianuarie, ora 12.00 27 Ianuarie, ora 06.00. Potrivit ANM, in acest interval se vor inregistra precipitatii moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului si polei. Astfel, in intervalul mentionat aria precipitatiilor, in general…

- Un nou proiect de lege inițiat de Ministrul de Interne Carmen Dan, care prevede pedeapsa cu inchisoarea de pana la 2 ani pentru cei care nu respecta sancțiunea prestarii unei activitați in folosul comunitații, a fost adoptat tacit de Senat și va merge foarte curand la Camera Deputaților. Este o chestiune…

- In ședința convocata de indata miercuri, consilierii județeni au aprobat instituirea unor restricții de viteza și tonaj, impuse de starea podului de peste Neajlov. Potrivit documentației ce a insoțit proiectul de hotarare, DJ 601 traverseaza raul Neajlov printr-un pod din beton armat, vechi de 60 de…

- Un grup de oameni cu suflet mare din București au adus daruri pentru 32 de copii aflați in plasament in trei case de tip familial din Giurgiu. Astfel, in data de 29 noiembrie 2018, fara o ocazie speciala, Alina și Paolo Tocco, Georgiana, Denisa și Viorel Bontaș i-au vizitat pe copiii din casele de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de vreme extrem de rece, vant, ninsori viscolite și depuneri de gheața. Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, ninsori viscolite,strat de zapada,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu organizeaza in data de 03 decembrie 2018 Bursa locurilor de munca destinata persoanelor cu dizabilitati, actiunea desfasurandu-se incepand cu ora 09.00 la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D. Evenimentul ofera…