- Departamnetul pentru Situații de Urgența a anunțat ca Institutul Național de Hidrologie și Administrare a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații pe mai multe rauri din Banat. „Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe…

- Adniminstrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic in zona de vest a țarii. Alerta de vreme severa imediata vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Se vor semnala, Local, intensificari ale vantului cu viteze de 55-75 km/h. Codul galben este valabil…

- Dupa ce termometrele au aratat peste 20 de grade Celsius, astazi, in majoritatea regiunilor, in aceasta seara cerul va deveni variabil, cu innorari temporare, averse si posibil descarcari electrice, mai ales seara si noaptea, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, local in Moldova si pe suprafete…

- O buna parte din țara se afla, pana maine, la ora 16.00, sub avertizare cod galben de vant și vijelii. Pana acum, in județul Arad au fost raportate mai multe incidente provocate de vantul puternic. Astfel, pe strada Nicolae Daraban din Arad un nuc a cedat in fața vantului puternic, s-a rupt și a cazut…

- Meteorologii anunta vreme deosebit de rece in toata tara si precipitatii. Vineri, de la ora 16.00, in Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei va fi cod galben de vant. La munte rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora.Administratia Nationala de Meteorologie a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare pe termen scurt care se refera la intensificari ale vantului, care la rafala vor depași viteze de 95-100 km/h. Codul galben de vant puternic, avant ca fenomene asociate „transport de zapada”, conform meteorologilor, este valabil pana la ora…