- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis noi avertizari, de risc de inundatii, pentru cursuri de ape din judetul Neamt. INHGA a emis o avertizare COD PORTOCALIU, valabila pana marti, 25 iunie, la ora 14:00. Sunt vizate urmatoarele rauri: Trotus-bazin superior si afluenti…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis avertizare COD GALBEN, de risc de inundatii, pentru cursuri de ape din Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 20 iunie, pana la ora 16:00. Sunt vizate urmatoarele rauri: Trotus-bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior…

- Cod galben de inundații emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor. A intrat in vigoare la ora 14.00 și va expira maine, la ora 16.00. Pe raurile din bazinele hidrografice: Arges – bazin superior, Dambovita – bazin superior (judetele Arges si Dambovita), Ialomita – bazin superior…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o serie de avertizari Cod portocaliu de inundatii, ce vizeaza mai multe bazine hidrografice din Transilvania si Moldova, informeaza Agerpres. Potrivit hidrologilor, pana marti, la ora 6.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate…

- Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe rauri din județele Harghita, Covasna și Brașov, pana joi noapte. Și Dunarea ramane sub avertizari cod galben si cod portocaliu, in timp ce alte rauri din opt județe sunt doar sub cod galben, informeaza MEDIAFAX.Codul portocaliu a fost…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD PORTOCALIU, de risc de inundatii, pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 1 iunie, pana la ora 18:00 si vizeaza raul Barlad. “Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a precipitațiilor prognozate…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis avertizare cod galben, de risc de inundatii, pentru cursuri de ape din Neamt. Avertizarea este valabila in intervalul 30 mai, ora 13:00-31 mai, ora 16:00 si vizeaza urmatoarele rauri: Trotus-bazin superior si afluenti bazin mijlociu…