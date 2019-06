Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunta cod portocaliu incepand de vineri, ora 15.00 pana sambata la ora 10.00 pentru Bucuresti si judetele Brasov, Covasna, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Sibiu, Alba, Caras Severin, Hunedoara , Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomita, Constanta, Ilfov, Calarasi…

- Peste 40 de localitati din 20 de judete au fost afectate de cantitatile mari de apa cazute in ultimele ore, cele mai semnificative situatii de urgenta inregistrandu se in zona Bucuresti Ilfov si in judetul Botosani, potrivit celui mai recent bilant realizat de IGSU, scrie AGERPRES.In urma instabilitatii…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 422.700 lei pentru 107 familii și persoane singurecare se afla in situatii de necesitate ori deosebite. Astfel, familiile sau persoanele care sunt victime ale efectelor unor evenimente deosebite precum incendii,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a declarat marti, la Oradea, ca intreaga cantitate de 30 de tone de peste impropriu consumului din cauza concentratiei de mercur peste cea admisa a fost oprita la vama. 'As putea spune ca este o operatiune in premiera in acest domeniu, derulata de Politia Romana…

- Polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea documentarii activitații infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și…

- Cod galben de vant puternic in 18 județe. Rafalele vor ajunge si la 75km/ora. Capitala si 18 judete din sudul si estul tarii vor intra miercuri dimineata sub o atentionare Cod galben de vant puternic, cu viteze la rafala de pana la 75 km/h, valabila pe tot parcursul zilei, conform Administratiei Nationale…

- Lungimea drumurilor asfaltate a crescut cu 1.638 km in 2018 comparativ cu anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica, in timp ce numarul drumurilor pietruite si de pamant a scazut cu peste 1.500 km. Mai mult, cresterea puternica a venit in mediul rural, unde exista si cea mai…

- În anumite zone viteza vântului poate atinge si depasi 100 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, pâna la ora 12:00 sunt valabile atentionari cod galben de vânt în judetele Suceava, Bacau, Vrancea, Neamt, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Hunedoara,…