- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de ploi insemnate cantitativ pentru 16 judete. Avertizarea este valabila de sambata, ora 12:00, pana duminica, la ora 06:00, precum si o informare de instabilitate atmosferica pentru toata tara, valabila pana marti, la ora...

- Vremea rea continua sa puna stapanire pe mai multe județe din țara, iar acum județele Ialomița se afla sub avertizare de tip cod roșu și cod galben de precipitații și vant ce va sufla cu peste 100 de kilometri pe ora, dar și grindina de mari dimensiuni.

- "In intervalul mentionat, in Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local in Transilvania, Dobrogea si la munte, vor fi perioade de instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin vijelii, frecvente descarcari electrice, grindina si averse torentiale. Indeosebi in intervale scurte de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de Cod Galben privind apariția unor cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica, precipitații predominant sub forma de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, pana miercuri la ora 21.00. In 18 judete este cod galben de furtuni, pana la ora 10.00.

- Meteorologii au transmis marti un mesaj de vreme severa. Astfel, se va inregistra instabilitate atmosferica accentuata si intensificari ale vantului. In intervalul 30 aprilie, ora 14 ndash; 01 mai, ora 21, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va…

- Meteorologii au transmis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza, pana duminica la ora 18.00. In 25 de judete va fi cod galben, urmand a se inregistra cantitati de precipitatii ce pot ajunge la 40 de litri pe metru patrat, informeaza...

- Meteorologii anunta ca, in perioada urmatoare, o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana va avansa spre sudul, centrul si estul Europei. In tara noastra, concentratia particulelor de praf va fi redusa, depunerile putand fi observate, cel mai probabil, miercuri, in regiunile…