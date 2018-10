Cod galben de îngheţuri în Republica Moldova Meteorologii au emis avertizare cod galben de ingheturi pentru perioada 13-15 octombrie. In orele nocturne si sambata dimineata in zonele depresionare, iar duminica si luni la suprafata solului si izolat in aer se prevad ingheturi cu intensitatea de -1..-2 grade Celsius, transmite IPN. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

