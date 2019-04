Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Atenționarea intra in vigoare de sambata de la ora 15.00 și este valabila pana duminica dimineața, la ora 04.00, conform Mediafax.Citește…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, valabila, miercuri, in cincisprezece judete. In zonele joase, vantul va sufla cu 55 - 70 de kilometri la ora, in timp ce la munte vantul va depasi o suta de kilometri la ora, spulberand zapada, relateaza news.roVezi și: Se stinge LUMINA…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vant puternic și ninsori viscolite la munte, in vigoare de vineri seara pana duminica. Vantul la rafala va sufla cu viteze ce pot ajunge la 120 de kilometri la ora. Incepand de vineri seara pana duminica la ora 3.00, in zona…

- De asemenea, pâna la ora 10:00, vor fi fenomene similare în zona joasa din judetele Suceava si Neamt, iar pâna la ora 9:00 în aceleasi zone din Brasov, Alba, Covasna, Harghita si Sibiu. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite pentru zona de munte din 27 de judete, valabila pana luni dupa-amiaza. Printre județele vizate se numara și județul Alba. Astfel, in perioada 10 martie, ora 12:00 – 11 martie,…

- Cod galben de vreme severa imediata in județele Bistrița-Nasaud, Cluj și Maramureș, joi, incepand cu ora 14:00 pana la ora 20:00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța pentru Bistrița-Nasaud cod galben de vreme severa imediata, astazi incepand cu ora 14:00 pana la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de viscol la munte și de intensificari susținute ale vantului in Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei. Atenționarea intra in vigoare astazi, de la ora 16:00 și este valabila pana sambata, 23 februarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se racește și vor fi ninsori, viscol, dar și vant puternic. De asemenea, ANM a emis cod galben de vant puternic pentru mai bine de jumatate de țara. Inrformarea meteo intra in vigoare vineri, la ora 14.00 și este valabila pana sambata, 23 februarie,…