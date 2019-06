Stiri pe aceeasi tema

- "Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei si local in Oltenia si Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo CODA GALBEN de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe judete din Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Crișana, Banat și Maramureș. De asemenea, este in vigoare o informare meteo de disconfort termic si instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineața o noua atentionare COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata și ploi insemnate cantitativ pentru mai multe județe ale țarii, inclusiv pentru județul Cluj, valabila joi, intre orele 10:00-22:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineața o noua atentionare COD GALBEN de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru mai multe județe ale țarii, inclusiv pentru județul Cluj, valabila incepand de luni dimineața, de la ora 10:00, pana marți,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila pentru majoritatea teritoriului. „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și nordul Olteniei și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica in intervalul 28 mai, ora 11.00 – 01 iunie, ora 10.00. Temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata, marți (28 mai) și miercuri (29 mai) indeosebi in regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, precum și…

- In intervalul 28 mai, ora 14.00 – 29 mai, ora 02.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei, precum si nord-vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii si averse…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru mai bine de jumatate din țara incepand de astazi, de la ora 14.00, pana maine, la ora 2.00. „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…