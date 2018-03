Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri doua atentionari Cod galben de depasire a cotelor de aparare pentru anumite sectoare ale Dunarii, valabile pâna în data de 31 martie 2018.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, astazi, o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Vedeți și Avertizare hidrologica: Cod galben de INUNDAȚII in județul Alba, pana sambata seara…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis pentru județul Cluj o avertizare hidrologica COD PORTOCALIU de inundații. Avertizarea este valabila incepand de duminica,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a transmis noi avertizari hidrologice pentru judetul Alba, valabile in acest weekend. Sunt avertizari Cod Galben de inundatii pentru bazinele raurilor Mures, Ampoi, Sebes, Tarnave si Cod Portocaliu in zona raului Aries. Avand in vedere…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana luni seara, in bazine hidrografice din partea de vest, nor și sud a țarii. Afectate sunt și județele de pe Valea Someșului, care sunt sub cod portocaliu.

- Bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare din judetele Harghita si Brasov au fost sub cod rosu de inundatii, conform unei alte avertizari emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Si in Dambovita au fost probleme in urma precipitatiilor. Pompierii au fost…

- Atentionarea hidrologica emisa la inceputul acestei saptamani, de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Cod Galben, pentru judetul Alba, a fost prelungita pana vineri seara, fiind vizat bazinul raului Mures, dar si al Tarnavelor. Avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Expertii de la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au emis noi coduri galbene si portocalii de inundatii pentru cursurile mai multor rauri din tara. Potrivit acestora, sunt vizate bazinele hidrografice ale raurilor: Mures – sector mijlociu, Tarnave – cursuri inferioare, Olt, Calmatui,…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Inundatii in județul Mureș. Mai multe gospodarii din localitatea Gurghiu au fost inundate, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. In localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a cinci locuinte si o bucatarie…

- In data de 13 martie 2018, orele 21.00, Instituția Prefectului – Județul Buzau a convocat in ședința extraordinara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau, pentru a stabili masurile necesare pe durata avertizarii emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, potrivit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu de inundații incepand din aceasta seara, de la ora 19:20, pana miercuri 02:00. Astfel, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, de marți, ora 12.30, pana pe 14 martie 2018 ora 22.00, vor fi scurgeri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru raul Olt, respectiv judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu,...

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru județul Cluj o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- Cod roșu de inundații in doua bazine hidrografice din Harghita și Brașov pana marți, la miezul nopții. Hidrologii au emis, marți seara, un cod roșu de inundații valabil de la ora 17.15 pana la ora 24.00, in bazinele hidrografice Homorodul Mic și Homorodul Mare, din județele Harghita și Brașov. Potrivit…

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.Citește…

- Mai multe gospodarii din comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni au fost inundate. "Se actioneaza cu motopompe pentru evacuarea apei. Nu au fost afectate locuinte, apa a patruns doar in curti", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Arges, capitan Madalina Epure. Judetul Arges se afla…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olta, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD GALBEN de risc de inundatii pentru cursuri de apa din Neamt. Avertismentul este valabil in perioada 13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00 si sunt vizate “bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti seara, in bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj, informeaza Agerpres. Potrivit hidrologilor, in intervalul 12 ...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis avertizari cod galben si cod portocaliu de inundatii pe mai multe rauri din tara. Sunt vizate bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur,...

- Hidrologii au emis, vineri seara, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana sambata la pranz, pe rauri din bazinul hidrografic Desnatui situat pe raza judetelor Mehedinti si Dolj. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 9 martie, ora 17:30…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana vineri seara pe rauri din 15 bazine hidrografice.Potrivit hidrologilor, pana vineri, la ora 12:00, va fi in vigoare avertizarea Cod portocaliu…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti a emis o avertizare tip cod galben valabila pentru mai multe rauri din judetul Caras-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel ca specialistii se asteapta la cresteri importante de debite. INHGA a precizat…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare hidrologica de cod galben, valabila incepand de astazi, pana in maine, la ora 12.00. Printre bazinele hidrografice afectate se numara si cele din judetele Arad, Timis si Caras-Severin. Sunt vizate raurile Crisul Alb, Bega,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de tip COD GALBEN valabila pentru mai multe rauri din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Salaj, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel…

- Valoarea debitului Dunarii, la intrarea in tara, va continua sa ramana peste media multianuala a lunii februarie, si va ajunge in urmatoarea saptamana pana la 7.400 mc/s, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in 20 de bazine... The post Avertizare privind posibile inundatii in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete…

- O atentionare cod galben emisa de hidrologi si vizand scurgeri importante pe versanti, viituri rapide si cresteri de debite pe unele rauri din cincisprezece judete a intrat in vigoare sambata dimineata, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor avertizand ca sunt posibile inundatii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis atentionare Cod Galben de posibile inundatii, valabila sambata, in judetul Alba. Sunt vizate zone din bazinul raului Aries si afluenti ai raului Mures, zona Ocna Mures. Read More...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila în 20 de bazine hidrografice, pâna duminica dupa-amiaza.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis atentionare Cod Galben de posibile inundatii, valabila sambata, in judetul Alba. Sunt vizate zone din bazinul raului Aries si afluenti ai raului Mures, zona Ocna Mures. In intervalul 3 februarie 2018 (sambata), ora 9.00 – 4 februarie (duminica),…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii in doua bazine hidrografice. Conform prognozei hidrologilor, pana la ora 00:00, ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor prognozate,…

- Debitul Dunarii, la intrarea in tara, se anunta in crestere in urmatoarea saptamana, pana la 8.000 de mc/s, cu aproape 3.000 mc/s peste media multianuala a lunii ianuarie, arata prognoza de medie durata publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Conform hidrologilor,…

- Codurile de avertizare transmise de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au intrat in vigoare deja. In Maramureș, raul Mara s-a revarsat, noua gospodarii fiind inundate.