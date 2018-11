Cod galben de ceaţă la Iaşi. Circulaţia rutieră este afectată de vizibilitatea redusă Potrivit meteorologilor, in municipiul Bucuresti este ceata pana la ora 9.00. Cod galben de ceata cu vizibilitate redusa este, de asemenea, pana la ora 8.00, in judetele Ialomita, Giurgiu, Braila, Dambovita, Buzau, Teleorman si Calarasi. "Se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m", au precizat meteorologii. In plus, pana la ora 10.00, este cod galben de ceata in judetele Suceava (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

