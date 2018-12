Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a tras, luni, mai multe focuri de arma, catre alte doua persoane, intr-o parcare din Craiova, apoi a fugit. Un barbat a fost ranit, iar polițiștii incearca sa dea de urma agresorului, conform Mediafax.Polițiștii doljeni au fost sesizați ca o persoana necunoscuta ar fi tras mai multe…

- Cercetatori de la Universitatea Bristol din Marea Britanie au realizat un studiu care i-a ajutat sa inteleaga mai bine modul in care pasarile au evoluat pentru a avea penaje colorate, informeaza luni Press Association. Iridescenta este responsabila pentru existenta unora dintre cele mai…

- IJP Prahova a transmis marți dimineața, la ora 6.30, o informare privind starea drumurilor din județ. Pe DN 1, dar și pe DN 1A și DN 1B, carosabilul este umed, a anunțat purtatorul de cuvant al Poliției Praova. In plus, pe DN 1B Ploiești - Buzau, se circula in condiții de ceața, vizibilitatea fiind…

- Arterele unui adolescent care consuma bauturi alcoolice si fumeaza, chiar si ocazional, incep deja sa prezinte primele semne de rigidizare pana la varsta de 17 ani, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat marti de Press Association si titrat de Agerpres. Cercetarea realizata la University…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 octombrie, ora 22 – 25 octombrie, ora 18 Zone afectate: Post-ul In zona montana, se prelungește avertizarea Cod Galben și pentru data de 25 octombrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Furtuna Callum incepe sa isi faca simtita prezenta in unele zone din Marea Britanie unde, potrivit prognozelor meteorologice, se va manifesta vineri prin ploi insemnate cantitativ si viteze ale vantului de peste 110 de kilometri la ora, relateaza Press Association. Ploile torentiale ar…

- Mai multe orase ale lumii, printre care se numara metropole precum Londra sau Houston, se confrunta cu amenintarea cresterii nivelului marilor si oceanelor, fenomen ce amplifica alte probleme existente, sugereaza un raport citat vineri de Press Association. În timp ce naţiunile se întâlnesc…