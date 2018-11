Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi instabila in Bucuresti, in urmatoarele zile, cu vant puternic si viteze la rafala de pana la 70 km/h, in timp ce temperaturile maxime nu vor depasi 17 de grade Celsius, conform prognozei de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Agerpres. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata, valabile în orele urmatoare în localitati din judetele Constanta, Harghita si Suceava

- AVERTISMENT de la ANM! Vine URGIA in București și alte șase județe. ANUNȚUL a fost facut ACUM de meteorologi Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, dar și pentru alte cateva județe din țara, valabile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, valabila pana la ora 21.00. Meteorologii avertizeaza ca se vor semnala intensificari ale vantului care local vor atinge la rafala viteze in general de 55 km/h.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic pentru București, valabila pana la ora 21.00.Meteorologii avertizeaza ca se vor semnala intensificari ale vantului care local vor atinge la rafala viteze in general de 55 km/h.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica doua atentionari Cod galben de vant, care vizeaza mare parte din tara incepand de duminica noaptea. Practic, numai patru judete (Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov) si municipiul Bucuresti sunt in afara avertizarilor. Astfel, in intervalul…

- Sunt 19 filiale care il sustin pe Dragnea si 16 care sunt de partea semnatarilor scrisorii. In sprijinul actualului sef al PSD sunt Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Cluj, Arad, Alba, Sibiu, Brasov, Gorj, Valcea, Dolj, Teleorman, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Galati, Harghita si Covasna. Demisia,…

- Numarul judetelor in care se inregistreaza focare de pesta porcina africana ar putea creste de mai mult de doua ori, in perioada urmatoare, se arata intr-un document publicat in Monitorul Oficial al Uniunii Europene, in urma cu nici doua saptamani. Iar daca boala s-ar extinde, alte cateva…