Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea AVERTIZARE de FURTUNA in județul Alba, pana la ora 14. Localitațile vizate Meteorologii au emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de furtuna, valabila in localitati din trei judete situate in zona Transilvaniei. In zona : Județul Alba: Aiud, Blaj, Teiuș, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea…

- Județul Alba este sub atenționare Cod Galben de furtuna, joi dupa-amiaza. Pana la ora 17.00, sunt vizate localitațile Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Mihalț, Valea Lunga, Daia Romana, Șpring, Santimbru, Ciugud, Berghin, Craciunelu de Jos, Cergau, Roșia de Secaș, Cut, Ohaba, Cenade, Doștat. Vor fi frecvente…

- Meteorologii au emis o avertizare cu COD PORTOCALIU, valabil in județul Alba pana la ora 19.30. Sunt prognozate ploi torențiale puternice. Se vor semnala : averse ce vor cumula 30…35 l/mp, vijelie, grindina de dimensiuni medii, descarcari electrice Localitațile vizate: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 16-06-2019 ora 18 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 16-06-2019 ora 18:30 pana la : 16-06-2019 ora 19:30 In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare imediata de vreme rea pentru județul Alba, valabila marți dupa-amiaza. Pana la ora „6,15, sunt vizate localitațile: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Blaj, Teiuș, Ighiu, Sasciori, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șugag, Mihalț, Pianu, Valea Lunga, Lopadea…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 28 mai. Sunt vacante 264 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența personal…

- O noua atenționare meteorologica de Cod Galben a fost emisa pentru județul Alba și este valabila in 17.05.2019 incepand cu ora 19.50 și pana la ora 21.00. Zonele afectate: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Stremț, Șona, Mihalț, Valea Lunga, Lopadea Noua, Cetatea de Balta, Sancel, Lunca…

- Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de furtuna, vineri dupa-amiaza, pana la ora 21:00. UPDATE: Atenționarea de Cod Galben a fost prelungita pana la ora 21:00, fiind valabila in localitațile Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lunga, Lopadea Noua, Cetatea de…