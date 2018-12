Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de ceata care vizeaza municipiul Bucuresti si 15 judete. In unele zone pana la ora 8.00, iar in altele pana la ora 10.00, este ceata densa ce reduce vizibilitatea in unele locuri chiar sub 50 de metri. Circulatia rutiera este afectata pe…

- Meteorologii au emis, pentru marti, pana la ora 11:00, un cod galben de ceata si de vant pentru peste 10 judete din tara, unde se vor semnala ceata ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri sau izolat 50 de metri, dar si lapovita si ninsoare la munte.

- Meteorologii avertizeaza ca in unele judete din tara ceata persista pana catre pranz, in timp ce in zonele montane se asteapta ca vantul sa sufle cu putere, in unele cazuri chiar sa spulbere zapada. O prima atentionare nowcasting COD GALBEN, ce va fi valabila pana joi la ora 12, cuprinde localitati…

- Alerta meteo de cod galben de ceața densa emisa de ANM pentru mai multe județe din Romania.Meteorologii dau avertizari nowcasting de vreme severa imediata, tip cod galben de ceata ce determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe mai multe drumuri nationale si pe autostrazile A1, A3 si A10, din cauza cetii, care reduce vizibilitatea intre 200 si 50 de metri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete din zona Transilvaniei si a...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Pe Autostrada A2 Bucuresti ndash;…

- Meteorologii au prelungit, pana la ora 12:00, atentionarea nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa emisa luni dimineata pentru opt judete din zona Moldovei. Potrivit Administratiei...