- Autoritațile din Indonezia au avertizat localnicii din jurul vulcanului Anak Krakatau asupra “condițiilor meteorologice extreme" si a “valurilor inalte" de miercuri, indemnandu-i sa stea departe de coasta deja devastata de un tsunami care a ucis peste 400 de persoane, potrivit Reuters.

- Alte 16.000 de persoane au fost stramutate din cauza tsunami-ului. Valuri uriase au lovit orasele de coasta pe insulele Sumatra si Java. Ploile torentiale ingreuneaza operatiunile de salvare. Echipajele de interventie spun ca foarte multi copii s-au imbolnavit si au febra, iar apa potabila lipseste.…

- Peste 220 de oameni au murit, zeci sunt dați disparuti si sute au fost raniti in urma unui tsunami, produs in Indonezia, dupa ce vulcanul Anak Krakatau a erupt. Bilantul tragediei ar putea creste. O alerta de valuri ucigase ramane in vigoare pana pe 25 decembrie.

- Este bine cunoscut faptul ca vulcanii au capacitatea de a genera valuri tsunami uriașe. In cazul tsunami-ului din Indonezia, petrecut sambata, a fost vorba despre o alunecare de teren masiva care a ajuns brusc in apa. Nu este inca clar daca o parte a vulcanului Anak Krakatau a ajuns in mare, sedimentele…

- "Numarul total de morti a ajuns la 168. Sunt 745 de raniti si 30 de persoane sunt disparute", a spus purtatorul de cuvant al agentiei indoneziene, Sutopo Purwo Nugroho. Sute de cladiri au fost distruse de val, care a strabatut tarmurile sudice din Sumatra si capatul vestic al insulei Java, sambata seara,…

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters.

- Cutremur 5.3 grade pe Richter. Un cutremur devastator a avut loc la 89 de kilometri in larg, la sud de Bali, in dimineața de 15 noiembrie. Autoritațile au anunțat ca nu exista un risc de Tsunami. Cutremurulul a inregistrat 5,3 grade pe scara Richter.Cutremur 5.3 grade pe Richter.