Cod calben de ceață, joi dimineață, în București și șase județe Cod calben de ceața in București și 6 județe, pe 29 martie. Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 29 martie, o avertizare nowcasting cod galben de ceața pentru București și alte cinci județe, valabila astazi pana la ora 09:00. Ce s-a intamplat azi, 29 martie. Se implinesc 14 ani de la aderarea Romaniei la NATO Astfel, in zonele vizate se va semnala ceața, ce determina scaderea vizibilitații local sub 200m și izolat sub 50m. Potrivit meteorologilor, localitațile afectate de ceața sunt: Municipiul Bucuresti; Județul Suceava: zona joasa; Județul Bacau: zona joasa; Județul Botosani;… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Poliția Prahova avertizeaza ca, miercuri dimineața, ceața determina scaderea vizibilitații pe DN 1 și DN 1A, dar și in interiorul municipiului Ploiești. Potrivit ANM, fenomenul se manifesta in zeci de localitați din județ.

- V.Stoica, N.Dumitrescu Doua familii din Prahova se pregatesc sa iși inmormanteze rudele decedate in urma exploziei unui rezervor de pe o platforma petrochimica din Cehia. In comuna Tinosu și in Ploiești, doua familii iși așteapta rudele care au trecut in mod violent in lumea cealalta, departe de casa,…

- Sub egida Programului „Romania,100 de ani”, Muzeul Judetean de Istorie Prahova si sectiile sale din judet organizeaza o serie de manifestari care sunt dedicate implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Astfel, astazi, la Ploiesti, la sediul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie…

- Doua dintre victime sunt din Prahova Inca doua dintre victimele exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, numarul romanilor morti ridicandu-se astfel la cinci, a anuntat ieri Ministerul Afacerilor Externe. MAE a anuntat initial, vineri noaptea, ca…

- Sase oameni au murit ieri, 22 martie 2018, in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga. Cinci dintre victime sunt romani, iar doi dintre ei (foto sus) sunt din Prahova. Este vorba despre Ion Pandele de 48…

- Cine sunt cei 5 romani morți in explozia din Cehia. Cel puțin 6 oameni și-au pierdut viața joi, 22 martie, in Cehia, in urma unei explozii la o uzina petrochimica. Pe langa persoanele uciși de deflagrație, mai mulți au fost raniți, prezentand arsuri pe suprafața corpului. Explozia, care s-a petrecut…

- Circulatia rutiera este inchisa, vineri, din cauza zapezii si a viscolului, atat pe Autostrada A2, cat si pe cinci dumuri nationale, iar pe alte noua sunt restrictii de tonaj, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, transmite News.ro . Conform situatiei de la ora 11.00, tronsonul Bucuresti…

- Pe DN1, in zona localitatii Baicoi, s-a produs in urma cu putin timp un accident rutier in lant in care sunt implicate mai multe masini si un TIR. Se pare ca nimeni nu a fost ranit. Insa traficul in zona este complet blocat pe sensul Campina - Ploiesti. Totodata, in judetul Mures, un autocar…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Anunțul facut de Adelina Pestrițu despre bebelușul ei. Bruneta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care burtica de gravida este mult mai vizibila. Vedeta este gravida in aproape patru luni și traiește cea mai fericita perioada din viața ei. Adelina Pestrițu a primit cea mai frumoasa veste…

- LIVETEXT Liga 1, play-out, etapa 2: Sepsi – FC Voluntari (azi, ora 20:45, Digi, Telekom, Look TV). Partida se disputa la Sfantu Gheorghe, in nocturna, cu casa inchisa. Nou-promovata a inchiriat o instalație mobila de iluminat, pentru a marca intr-un mod special prima partida jucata de covasneni in Liga…

- COD PORTOCALIU, valabil de la ora 14:30 pana la ora 18:00 In zona: Mun. Bucuresti; Se vor semnala depuneri semnificative de polei mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului.COD PORTOCALIU, valabil de la ora 14:30 pana la ora 18:00 In zona : Județul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o atenționare nowcasting de frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici și averse de ploaie care vor cumula 15-20 l/mp. Iata zonele afectate! In Județul Prahova: Campina, Aluniș, Starchiojd, Cerașu, Telega, Batrani, Maneciu, Filipeștii…

- Agentioa Nationala de Meteorologie a lansat o avertizare meteo de ultima ora, valabila pentru judetul Prahova si alte trei judete din tara. Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse de ploaie care vor cumula 15-20 l/mp Valabil de la : 15-03-2018 ora 13:30 pana…

- CSO Plopeni – AFC Banești-Urleta 0-3 (0-1) Marcel Marin Stadion: „Gheorghe Șilaev”, Plopeni. Spectatori: 150. Au marcat: – /D. Paun (40), B. Ilioiu (47), Al. Petrescu (77). CSO Plopeni: V. Ion – Al. Leca (78 Al. Vasile), G. Radu, Craciun, D. Chejnoiu – A. Ștefan, Trica, C. Vlad (88 G. Georgescu), I.…

- Meteorologii au emis luni o avertizare cod galben de ceata pentru sase judete, avertizarea intrand in vigoare de la ora 8:00. Pentru alte patru judete a fost emisa o avertizare de vant si ploi de la ora 9:00.

- In perioada 09-11 martie 2018, pompierii militari prahoveni au actionat pentru stingerea a 15 incendii produse la terenuri situate in localitațile Valenii de Munte, Mizil, Bucov, Valea Calagareasca, Pacureți, Lipanești, Boldești Scaieni, Chiojdeanca, Gornet Cricov și Albești Paleologu. Toate evenimentele…

- Doua persoane din orasul prahovean Urlati au murit, miercuri dimineata, dupa ce locuinta acestora a fost cuprinsa de un incendiu provocat de tigari pe care victimele le-ar fi uitat aprinse. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete. In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala...

- De unde a inceput ”macelul” din Herastrau, in care au fost implicate Bunesa din Urlați, Diana Gureșoaie, Calina Roman și Georgiana Constantin? Se pare ca totul a plecat se pare de la un milionar parasit de soție... Jurnaliștii de la cancan.ro au decriptat misterul scandalului dintr-un local de lux din…

- Simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO. Testarea, blocata in mai multe scoli din judetele Prahova si Buzau. Seful Inspectoratului Judetean Scolar Prahova, Nicolae Angelescu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca simularea Evaluarii Nationale este blocata, luni, in sase scoli din judet, in conditiile…

- 41 de ani de la seismul care a ucis 39 de prahoveni V. Stoica Ce am invațat dupa producerea cutremurului din 4 martie 1977? Aceasta a fost o intrebare care a aparut, ieri, pe rețelele de socializare, la 41 de ani de la producerea ultimului mare seism care a avut loc in Romania și care, in Prahova, a…

- In prima parte a zilei, singura legatura rutiera dintre Moldova si Capitala a fost drumul national care leaga Buzaul de Ploiesti, prin Mizil. Soseaua cu o singura banda pe sens s-a aglomerat iar traficul intens si vremea apriga le-au dat batai de cap participantilor la trafic. Soferul unui autoturism…

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Echipele angrenate in campionatul Ligii A Prahova au desfașurat, la finalul saptamanii trecute, ultimele meciuri amicale dinaintea startului in sezonul de primavara, care este programat oficial in zilele de 3 și 4 martie, cu turul VI al Cupei Romaniei, faza pe județ. Printre…

- Marian Dima Alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, desfasurate ieri la Bucuresti, gazduite de Hotelul „Rin” au consfintit ramanerea in functie a lui Alexandru Dedu, in urma unui scrutin care poate fi declarat, fara teama de a gresi, „cel mai echilibrat din istorie”,…

- Cele mai bogate comune nu vor primi niciun ban! V. Stoica Localitațile județului Prahova vor primi 20 de milioane de lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala și pentru susținerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinanțare locala, in urma repartizarii pe unitați administrativ-teritoriale…

- F. T. Pai, ce ? Numai in zonele Șotrile, Scorțeni sau Bordeni ș.a.m.d. sa-și faca de cap hoții, sustragand, fie zi, fie noapte, cu caruțele sau chiar cu mașinile, lemne ? Nu, ci in tot județul, ceea ce , la o adica, te face sa crezi ca tentativele de furt sau infracțiunile silvice ca fapt consumat sa…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.02.2018 ORA 08 – 11.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa in zonele joase Post-ul METEO: Weekend cu ceața și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Datele oficiale spun ca 20% dintre bolnavi fusesera vaccinati! V. Stoica Situația cazurilor confirmate de rujeola se modifica și la nivelul județului Prahova – ca și la nivel național – de la o zi la alta. Potrivit datelor furnizate luni dupa-amiaza de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Prahova,…

- Fundasul Stelu Costache, jucator care a evoluat in prima parte a sezonului cateva meciuri in Liga A Prahova, la CSO Plopeni, a prins “pe ultima suta de metri” o convocare in Naționala Under 18 a Romaniei. Echipa formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2000 se afla, de ieri, la Centrul Național…

- Producatorul de mobila Elvila deține 25 de magazine la nivel național, din care 14 magazine proprii (in Alexandria, Bacau, Botoșani, Beiuș, Brad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Focșani, Iași, Oradea, Mizil, Ploiești) și 11 magazine in sistem de franciza.

- Doua persoane au fost arestate preventiv, miercuri seara, in urma perchezițiilor derulate in Ploiești și in Urlați, dupa ce un hoț a fost prins in flagrant, miercuri seara, in municipiu. Actualitatea Prahoveana a prezentat AICI imagini, in exclusivitate, din timpul flagrantului.

- Compania Elvila va fi listata, incepand de joi, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Elvila, companie fondată în 1990 de omul de afaceri Viorel Cataramă, este una dintre principalele mărci din domeniul producţiei şi comercializării mobilei în România.…

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- La festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama „Romeo și Julieta la Mizil", care va avea loc pe 27 ianuarie, vor fi prezenți atat autorii care au fost cel mai bine clasați in concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din Țara, din Republica Moldova…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. In ...

- Mai concret, am auzit pe unii ce vehiculau nume de posibili premieri pomenind, printre altii si pe cel al premarelui Iasului, Mihaita, pe motiv ca prezidentul s-ar scoate astfel. Adica e de la PSD? Este! Pai, babaet, ce-are pilula cu prefectura? Intelegem noi cumva ca Mihaita, cu disidenta lui politica…

- Petre Apostol Echipa feminina de handbal HC Activ CSO Plopeni a debutat in noul an pe parchetul Salii Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti, evoluand in prima etapa a returului din Divizia A, Seria A. Elevele profesorului Mircea Anton au intalnit una dintre pretendentele la promovare, cu sanse bune de…

- Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi a sarbatorit luni, 15 ianuarie, ca in fiecare an, Ziua Culturii Nationale, omagiindu-l pe Mihai Eminescu, poetul national. Activitatile au fost organizate atat la clasele din ciclul primar, cat si la gimnaziu si liceu de profesorii invatatori si de cei…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87...

- Limitatoare de viteza si separatoare de sens pe o artera intens circulata din Cluj FOTO Trafic intens si ambuteiaje in orele de varf. Accidente la ordinea zilei: 3 persoane au fost ranite, marti dimineata, pe fondul vitezei excesive. Este vorba despre Calea Turzii, artera ce face legatura intre cartierul…

- Potrivit secretarului de stat in MAI, Raed Arafat, medicul de la UPU Ploiești a procedat corect in cazul pacientei din Baicoi, trimițand-o la Spitalul Orașenesc, daca intr-adevar secția in care aceasta ar fi trebuit internata era plina. Cu privire la doctorul care a refuzat internarea ( VEZI DETALII…

- Conversatia a avut loc in cursul zilei de 6 ianuarie, intre o femeie si medicul Marta Coman. Potrivit inregistrarii video, femeia s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din Baicoi si i-a cerut medicului sa inregistreze internarea unui apartinator, conform unei trimiteri de la Spitalul…

- Ministerul Sanatații s-a autosesizat dupa ce imaginile care reprezinta medicul avant un comportament total neadecvat, au fost difuzate in spațiul public. In cursul acestei dimineți, secretarul de stat din Ministerul Sanatații, medicul Cristian Grasu, a anunțat ca a fost demarata o ancheta ce vizeaza…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse in sectia de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi. Medicul de garda a respins internarea unei paciente care a chemat ambulanța pentru ca se simtea rau si chiar a rupt documentele.Potrivit site-ului OchiulClujean.ro, ambulanța a dus-o pe batrana la…

- Scene revoltatoare au fost surprinse la spitalul din Baicoi, județul Prahova. Medicul de garda a fost filmat in timp ce rupe fișa medicala a unei paciente, dupa ce a refuzat internarea acesteia, relateaza ochiulclujean.ro . Incidentul a avut loc in weekend, cand o femeie in varsta de 87 de ani a chemat…

- Ceața care a pus stapanire pe Bacau in weekend a modificat considerabil programul de zbor pe Aeroportul Internațional “George Enescu”. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, compania Blue Air i-a anunțat pe pasageri ca zborul 0B2931 Bacau – Londra Luton de duminica a fost redirecționat pe Aeroportul…

- Din cauza condițiilor meteorologice autoritațile au inchis circulația pe mai multe drumuri naționale din Romania. De asemenea, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu o atenție sporita, deoarece vizibilitatea este redusa chiar și sub 50 de metri in unele zone.

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion în aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii în noul an în pietele centrale din Galati, Sibiu, Cluj-Napoca, Ploiesti,