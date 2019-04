Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e mult pana vom afla echipele care se vor lupta in marea finala a sezonului 2 Asia Express, iar un elefant auriu in acest moment poate reprezenta in mod cert o gura de aer. O primesc Cocuța și Bogdan Boanta, alaturi mascolta salvatoare.

- Cel mai dur reality show al momentului continua si in aceasta seara! Sezonul 2 din "Asia Express" este aproape de final, iar totul devine din ce in ce mai dificil pentru concurenti. CRBL și Oase, Ruby și iubitul și Cocuța și Boanta sunt echipele care au intrat in cursa de pe ultima suta de metri.

- ASIA EXPRESS 9 aprilie 2019. Marii finaliști, cine pleaca acasa. O echipa parasește ”Asia Express” in aceasta seara. Este ultimul episod al etapei semifinale Asia Express - Drumul Elefantului. ASIA EXPRESS, 9 aprilie 2019. Marii finaliști, cine pleaca acasa. Etapa semifinala Asia Express – Drumul…

- Etapa semifinala Asia Express – Drumul Elefantului ii gaseste pe concurenti intr-o puternica lupta interioara cu ei insisi, in cautarea ultimelor resurse care i-ar putea ajuta sa ajunga in punctul final – Mumbai. Negri de suparare si extrem de dezamagiti pentru ca nu au reusit sa ajunga primii la…

- ASIA EXPRESS 2019. Pentru prima data in istoria emisiunii "Asia Express", concurenții au fost neboiți sa iși schimbe colegul de echipa, așa cum a anunțat Gina Pistol. Astfel, cel mai batran participant a fost cel care a facut alegerea. ASIA EXPRESS 2019. "Ma așteptam ca va veni un moment in…

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- In primul joc din India, concurenții au fost nevoiți sa aduca ofrande, fructe in greutatea colegului de echipa, vaslind pana la o taraba cu fructe. Se pare ca cei care s-au descurcat cel mai bine au fost Bogdan Boanta și Cocuța!