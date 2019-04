Stiri pe aceeasi tema

- CRBL, Ana Morodan, Șerban Copoț și Cocuța, ramași cu Gina Pistol, au primit ca misiune sa gaseasca intr-o mahala cateva localnice pe care trebuie sa le imbrace exact ca in poza primita.

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2019. In lupta pentru imunitate, Jojo face orice ca sa ajunga prima la Gina Pistol. Actrița este atat de hotarata in ceea ce și-a propus incat iși risca și viața: "Jojo e sageata pentru imunitate, și-o dorește atat de mult" Oase și George sunt șocați de dorința ei…

- ASIA EXPRESS 2019. Pentru prima data in istoria emisiunii "Asia Express", concurenții au fost neboiți sa iși schimbe colegul de echipa, așa cum a anunțat Gina Pistol. Astfel, cel mai batran participant a fost cel care a facut alegerea. ASIA EXPRESS 2019. "Ma așteptam ca va veni un moment in…

- Dupa foarte multe probe solicitante, a venit și momentul mult așteptat de toți paticipanții de la „Asia Express”. Gina Pistol a anunțat cine a caștigat imunitatea in aceasta seara, in celebra competiție iubita de toata lumea.

- Bogdan Boanta a fost nevoit sa iși schimbe look-ul, in ediția de luni seara Asia Express. Gina Pistol le-a spus participanților ca au mai multe șanse sa obțina imnunitatea, daca aleg sa se tunda. Astfel ca, barbații trebuie sa se tunda 0, iar femeile trebuie sa renunțe la 10 centimetri de par. „Uita-te…

- Asia Express revine cu o noua proba de foc. Dupa episodul in care au trebuit sa bea urina de vaca, vedetele vor trece printr-o alta provocare incredibila! Probele devin din ce in ce mai grele in sezonul al doilea al emisiunii Asia Express, iar limitele concurenților sunt testate din ce in ce mai mult.…

- „Am vești proaste. Din pacate, nu toți concurenții vor putea vedea India. Am facut tot ce am putut pentru ca partenerul tau, Cosmin Seleși, sa ramana la Asia Express. Din pacate, el trebuie sa plece acasa, motiv pentru care și drumul tau in concurs se oprește aici", a anunțat Gina Pistol inca de…

- Cele șapte echipe ramase in cursa la Asia Express- Drumul Elefantului, vor ajunge in India. "Va fi un spectacol al senzațiilor tari, care de abia acum incepe!", spune Gina Pistol. O noua țara inseamna pentru concurenți o noua etapa, in care vor fi nevoiți sa se descurce in aceleași condiții grele ca…