Stiri pe aceeasi tema

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție. Lupta pentru amuleta i-a gasit pe concurentii de la Asia Express cu mainile pana la coate…

- Vezi filmul accidentului mortal din Sighetu Marmației. Un TANAR de 18 ani din Sapanța a decedat. Conducatorul auto și alți trei tineri in stare grava. foto+video Aseara, in jurul orei 21.00, pe strada Iapa din Sighetu Marmației s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane și…

- PSG s-a impus in 16-imile Cupei Franței, 2-0 cu Strasbourg, dar l-a pierdut pe atacantul brazilian Neymar, 27 de ani, care s-a accidentat in minutul 62. Brazilianul are probabil o leziune la al cincilea metatarsian al piciorului drept, exact cum i s-a intamplat in februarie 2018. Ingrijorare la PSG.…

- Suspansul a luat sfarșit. Asia Express, cel mai așteptat reality-show al primaverii revine la Antena 1, duminica, 10 februarie, de la ora 20.00. In cel de-al doilea sezon al emisiunii vor exista trei zile de difuzare: duminica, luni și marți, de la ora 20.00. Structura show-ului va avea și ea unele…

- A doua ediție a reality-show-ului "Asia Express" inca n-a intrat pe post, la Antena 1, dar caștigatorii "au rasuflat"! Conform unor surse apropiate echipelor de vedete care au participat la aventura din India și Sri Lanka, in marea finala au ajuns Ruby și iubitul ei, Adi, dar și coregrafii Bogdan Boanta…

- Mare ghinion pentru baschetbalistul echipei Oklahoma City Thunder, Nerlens Noel. Acesta a sarit sa-l blocheze pe Andrew Wiggins, dar a fost lovit cu cotul, din inerție, de jucatorul formatiei Minnesota Timberwolves si a cazut pe teren.

- Cea mai buna jucatoarea a lumii și totodata liderul naționalei Romaniei, Cristina Neagu s-a accidentat ingrozitor in minutul 52 al meciului decisiv cu Ungaria. Jucatoarea noastra a calcat stramb in alergare și a acuzat o durere la genunchi. Planeta Szimonetta, jucatoarea care era cu o mana pe Cristina,…

- Cristina Neagu, cea mai buna marcatoare din istoria Campionatelor Europene de handbal, s-a accidentat grav in partida de miercuri impotriva Ungariei. ”Vom reveni cu mai multe informații despre clasamentul final...