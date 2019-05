Cocoşi de munte, surprinşi în perioada „rotitului”, de rangerii Parcului Naţional Piatra Craiului Cocosi de munte, surprinsi in perioada „rotitului”, de rangerii Parcului National Piatra Craiului. E perioada …“rotitului”, la cocosii de munte. In cautare de partenere, coloratele pasari se dau ”in spectacol” in fata… gainilor. Cateva exemplare in plina actiune au fost surprinse de catre rangerii din Parcul National Piatra Craiului. In filmari se vede cum pasarile isi umfla penajul si isi arata mandre coada desfacuta in forma de evantai. Acest ritual are loc chiar in zorii zilei si dureaza cate 2 ore, timp in care cocosii se invart in jurul gainilor. Daca sunt refuzati, se odihnesc apoi pana… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

