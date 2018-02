Stiri pe aceeasi tema

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- Miley Cyrus a participat recent, alaturi de alti artisti, la spectacolul tribut al lui Elthon John intitulat I'm Still Standing. Pentru a surprinde momentul, Miley a decis sa impartaseasca cu fanii momente din backstage-ul evenimentului.

- Un tânar model care și-a pierdut un picior din cauza unui sindrom de șoc toxic, provocat de un tampon, spune ca ”inevitabil” va ramâne și fara celalalt membru inferior. Lauren Wasser a facut cangrena și infarct din cauza infecției, iar unul dintre picioare i-a fost…

- Unul dintre cei mai temuti lideri ai Planetei socheaza din nou. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a aparut in ipostaze nemaivazute. Calareste motociclete, se bate cu niste campioni la judo si mangaie leoparzi, lucruri obisnuite pentru liderul de la Kremlin. Calendarul in care apar fotografiile…

- STELA POPESCU A MURIT. Desi avea 81 de ani, Stela Popescu era foarte activa si onora cu multa bucurie evenimentele mondene la care era invitata. Asa s-a intamplat si in urma cu doua zile, unde s-a numarat printre invitatii care au pasit pe covorul rosu alaturi de Monica Anghel si Andreea Marin. Marea…

- Denis Oprea, cunoscut in lumea manelistilor drept Ernest Edwards, a fost fotografiat ieri, cu putin timp inainte sa intre in coma. Poza, facuta in salonul in care era internat, a fost postata pe internet de un prieten, care a transmis un apel disperat si a povestit ce au zis medicii despre artistul…

- Dorian Popa, are un corp bine lucrat si nu rateaza niciun moment sa le arate fanelor cat de bine arata. Recent acesta a postat o fotografie pe retelele de socializare in care abia iesise din dus, fiind acoperit doar de un prosop.